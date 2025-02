David Hubert ne voulait pas parler de l'arbitrage... mais a quand même fini par le faire (et il n'était pas content)

Sans surprise, David Hubert n'était pas ravi après la défaite (1-0) à Gand, et c'était en bonne partie lié à l'arbitrage de Mr Verboomen. Même s'il reconnaît aisément que les Mauves se sont tirés une balle dans le pied.

David Hubert avait une expression qu'on le voit arborer un peu trop souvent ces dernières semaines : un sourire résigné, presque désabusé face aux erreurs répétées de son équipe. "On commence notre match de la manière la plus dramatique possible. Cette erreur individuelle ne peut pas arriver. Tu donnes d'entrée de jeu un énorme boost à l'adversaire", regrette-t-il.

Hubert n'abordera pas immédiatement la "phase très bizarre" concernant Moussa N'diaye : "NNous avons essayé de rester aussi longtemps que possible dans le match une fois à 10 contre 11. Donner peu d'occasions et s'en procurer en contre, c'était le plan. Les gars se sont bien battus et je veux retenir cet état d'esprit positif, cette volonté de se battre pour pallier l'infériorité numérique".

L'expulsion de N'diaye

Mais bien sûr, le coach du RSC Anderlecht n'a pas pu totalement contourner le sujet du carton rouge brandi à N'diaye. "J'ai convenu de ne pas trop en parler, mais... disons que c'est une chose de prendre des décisions fortes, c'en est une autre d'en mesurer les conséquences. Ca tue le match", estime Hubert.

Si tu mets un rouge là, tu en mets 20 par la suite

"Et je n'aurais aucun problème avec cette décision si elle était cohérente par rapport à ce qui a été sifflé par après. Si tu donnes un carton rouge là, tu dois en donner à d'autres moments durant la rencontre", continue-t-il. "Ca n'a pas été le cas. Il faut dire que ça signifierait 20 cartons rouges par match", ironise ensuite David Hubert. "Nous voulons le meilleur pour le football belge, pour qu'un produit de qualité soit proposé, et ce genre de décision n'aide pas. Il faudrait peut-être un peu plus sentir le jeu".

Ce qui n'empêche pas l'entraîneur des Mauve & Blanc de souligner la responsabilité de Moussa N'diaye : "Il aurait pu mieux gérer cette situation. Je lui ai parlé après le match, car il met l'équipe dans les problèmes. À 11 contre 11, nous pouvions espérer revenir. Ca ne fait pas du bien au groupe", reconnaît Hubert. "Mais c'est dans ce genre de moments que nous devons être là pour Moussa en tant que groupe, et je suis satisfait de la réaction des gars".