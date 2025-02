La nouvelle recrue d'Anderlecht rêvait de meilleurs débuts : "J'aurais pu faire mieux..."

Lucas Hey a été titularisé pour la première fois ce dimanche. Sur le plan individuel, le nouvel anderlechtois n'était pas mécontent, même s'il sait que sur le but, il n'est pas exempt de tout reproche.

"Celui-là, il sait jouer au football" : depuis la tribune de presse, il ne nous avait fallu que quelques instants pour comprendre que Lucas Hey, titulaire pour la première fois, avait du ballon. Et ce n'est pas sa passe en retrait peut-être un peu trop molle vers Mads Kikkenborg qui a changé les choses.

"C'était un match compliqué, et nous avons tout gâché en première mi-temps", regrettait Hey face à la presse après la rencontre. "Le but, c'est une erreur qui peut arriver à tout le monde. J'aurais aussi pu mieux faire sur ma passe", estime-t-il au sujet de la boulette de son compatriote et ami Kikkenborg.

Le portier du RSCA a vécu une soirée compliquée. "Nous restons unis, pas question de se pointer du doigt. Bien sûr, ça m'aide un peu de jouer avec Mads derrière moi, nous avons joué ensemble un an à Lyngby et nous parlons la même langue", pointe Lucas Hey. "Je lui ai dit de continuer, de croire en lui-même, car je connais ses qualités. Je sais que c'est un bon gardien de but".

Les premières impressions de Lucas Hey

Mads Kikkenborg a d'ailleurs un peu parlé du RSCA à Lucas Hey avant son arrivée. "Il ne m'a dit que du bien du club. Mes premières impressions du championnat ? C'est très physique, très exigeant. Mais Anderlecht me fait une très bonne impression, je sens que c'est le plus grand club de Belgique. Je ressens aussi le soutien des supporters".

Et si sa première aurait pu mieux se passer, avec quelques relances compliquées quand il a dû être placé à un poste inhabituel suite à l'expulsion de N'diaye, Lucas Hey a aussi montré de très belles choses. "J'ai joué un match correct. Avec de bons moments, de moins bons moments. Quel type de défenseur je suis ? Assez technique, assez bon au ballon et avec une bonne relance. J'ai essayé d'amener ça aujourd'hui mais j'ai encore du travail. Je dois notamment apprendre à mieux connaître mes coéquipiers".