Un ex-arbitre approuve le carton rouge de N'diaye, mais souligne une erreur de Mr Verboomen

Drôle de phase à Gand : Moussa N'diaye a pris deux cartons jaunes coup sur coup pour deux gestes distincts. Pas fréquent, mais pas anormal, selon Tim Pots, ancien arbitre de notre JPL.

Mené pour un but idiot, et ensuite à 10 pour une drôle de phase : il y avait de quoi devenir fou ce dimanche si on était supporter du RSC Anderlecht. Moussa N'diaye a en effet pris deux cartes jaunes coup sur coup à la demi-heure de jeu lors d'un corner pour les Mauves.

Réduit à 10, le Sporting ne pouvait plus espérer grand chose, jusqu'à l'expulsion de Lopes Da Silva en fin de rencontre. David Hubert estime que Mr Verboomen, l'arbitre de la rencontre, a été trop sévère et a manqué de cohérence dans ses décisions au fil du match (lire ici).

Selon Verbooomen, N'diaye prend deux aunes pour deux phases distinctes : avoir poussé Matisse Samoise, puis fait mine de mettre un coup de tête à Mitrovic. Était-ce sévère ? Pas forcément, estime Tim Pots, ancien arbitre et consultant arbitrage de Het Laatste Nieuws.

"Le verdict est sévère, mais compréhensible", a déclaré Pots, qui voit cependant une incohérence. "Mais les deux provocateurs auraient également dû être sanctionnés. Mitrovic a effectivement reçu un jaune, mais pas Samoise. Il n'est pas normal qu'il s'en tire indemne alors que N'Diaye reçoit deux jaunes."

Un peu plus tard, Verboomen a cependant agi comme il se devait, au contraire de ce que Hubert estime. "Il y a eu une bagarre entre Delorge et Degreef. Ce dernier a été poussé au sol, mais a lui aussi reçu un carton jaune. Les deux joueurs ont été sanctionnés, comme il se doit".