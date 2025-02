Il a rendu fou Anderlecht... et se plaint encore : "L'arbitre nous avait dans le viseur"

La Gantoise a piégé Anderlecht ce dimanche à la Planet Group Arena. Stefan Mitrovic, surtout, a piégé Moussa N'diaye.

Deux cartons jaunes en quelques secondes : Moussa N'diaye a été exclu pour une phase assez singulière ce dimanche. Deux gestes délibérés et consécutifs lui ont valu deux avertissements coup sur coup. Mais au vu des images, N'diaye aurait probablement mérité une rouge directe pour son geste envers Mitrovic.

"Tout s'est passé très vite, mais je pense qu'il me pousse et ensuite il est également impliqué dans une altercation avec Stef (Mitrovic, ndlr)", déclarait Matisse Samoise après la rencontre. Le latéral gantois a provoqué les Mauves durant toute la rencontre et a réussi l'exploit de s'en sortir sans carton jaune.

"Il y a un mouvement clair de N'diaye vers Mitrovic. Au match aller aussi, nous avions reçu des cartons très légers, et nous nous étions faits avoir. Ils se sont faits avoir cette fois", relativise Samoise.

Stefan Mitrovic va plus loin : non seulement il estime que le carton rouge est logique, mais il regrette même que l'arbitre l'ait eu dans le viseur par la suite. "Parfois, il faut être malin et profiter d'une situation, et je l'ai fait. Mais il fait un geste de la tête vers moi", pointe le défenseur gantois.

"En seconde période, l'arbitre nous surveillait à l'excès. Il est venu me trouver plusieurs fois, et ce carton rouge pour Leonardo Lopes est sévère aussi", conclut Mitrovic. Il faut le dire vite...