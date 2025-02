Un autre participant aux Champions Play-Offs voulait signer Dante Vanzeir : "Sur le papier, ça aurait été chouette"

Dante Vanzeir est de retour en Belgique après une aventure américaine chez les New York Red Bulls. L'attaquant a échangé la skyline de Manhattan pour la Jupiler Pro League et a signé avec La Gantoise. Cependant, Anderlecht aurait également aimé l'accueillir.

Dans un entretien accordé à la Dernière Heure, Dante Vanzeir a confirmé que plusieurs clubs ont montré de l'intérêt pour lui cet hiver, y compris Anderlecht... qu'il a battu avec les Buffalos ce dimanche. "C'est un honneur que des clubs comme Anderlecht et Gand me voulaient."

Un transfert au RSCA aurait pu avoir une belle dimension familiale, car sa sœur Luna y est active. "Sur le papier, ça aurait été chouette, mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte dans une telle décision", a-t-il ajouté.

Vanzeir voulait La Gantoise, Wouter Vrancken ou non

Finalement, Vanzeir a choisi Gand, un choix qui n'était pas dépendant du départ de l'entraîneur Wouter Vrancken. "Je n'avais pas de problèmes avec lui. S'il était resté, j'aurais quand même choisi La Gantoise."

Son arrivée à la Planet Group Arena a toutefois représenté un sacrifice financier. En MLS, Vanzeir gagnait 1,4 million d'euros par an, mais il a laissé cela derrière lui pour un projet plus sportif. "Je veux retrouver du plaisir et ressentir la pression. À New York, il y avait des jours où j'allais à l'entraînement sans motivation."

Son choix pour Gand semble donc surtout motivé par le sportif. Malgré l'intérêt d'Anderlecht, Vanzeir a mieux senti le projet Buffalo.