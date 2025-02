Cet Anderlecht-là en a bien besoin : deux cadres devraient faire leur retour tant attendu en Coupe face à l'Antwerp

Les absences commencent à peser au fur et à mesure que les matchs s'enchaînent pour Anderlecht. Ce dimanche, Dolberg, Coosemans et Edozie n'étaient pas là.

Concernant Dolberg et Coosemans, alors qu'on parlait initialement de quelques matchs d'absence, cela commençait à être inquiétant. L'attaquant danois a manqué 6 matchs, et n'est plus apparu sur une feuille de match depuis le 12 janvier ; le portier manquait sa troisième rencontre d'affilée.

Au vu du manque d'efficacité offensive... et des erreurs de Kikkenborg ce dimanche, leur retour commence à urger. Car à l'Antwerp ce jeudi, il faudra montrer un autre visage ou se retrouver éliminé d'une compétition aux allures de priorité absolue. Heureusement pour les Mauves, David Hubert avait de bonnes nouvelles.

"Pour Samuel Edozie, jeudi arrivera trop tôt. Mais nous espérons vraiment récupérer Colin et Kasper pour ce déplacement à l'Antwerp", affirme l'entraîneur du RSCA.

Notons qu'à Gand, Hubert était également privé de Francis Amuzu : présent en tribunes, l'ailier négocie un départ, et a donc été mis de côté le temps que la situation se dénoue.

On attendra de voir si Moussa N'diaye se voit proposer une suspension par le parquet ce lundi. Hubert aura en tout cas besoin de toutes ses forces vives, car le calendrier des semaines à venir est dantesque : l'Antwerp deux fois (Coupe et championnat), Fenerbahçe, Charleroi, Fenerbahçe et Union rien qu'en février !