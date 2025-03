🎥 Amoché mais pas blessé, Marlon Fossey veut guider le Standard vers l'Europe : "Si on peut revendiquer la victoire contre l'Antwerp, on pourra le faire en Europe Play-offs"

Mal retombé après un duel avec Olivier Deman en début de seconde période, Marlon Fossey ne semblait pas trop sévèrement touché au coup de sifflet final, puisqu'il a pu terminer la rencontre. L'Américain a d'ailleurs été l'auteur de sa meilleure prestation depuis quelques semaines.

Moment d'inquiétude pour Marlon Fossey au début de la seconde période entre le Standard et l'Antwerp. Alors que l'Américain s'était déjà accroupi de manière suspecte pendant quelques instants durant l'échauffement, il est resté au sol après un duel avec Olivier Deman.

Un duel à priori anodin, mais après lequel le latéral droit des Rouches est mal retombé (comme le ballon, qui lui est retombé dans les parties génitales). Au sol durant deux minutes, il s'est ensuite relevé et a pu terminer la rencontre.

Sa meilleure prestation depuis quelques semaines

Plus de peur que de mal pour un Fossey qui, après quelques semaines plus terme, a été l'auteur d'une très solide prestation face au Great Old. Comme ses coéquipiers, il estimait que le Standard aurait dû prendre les trois points.

"Nous étions la meilleure équipe et nous avons bien joué. Mais comme d'habitude, nous avons oublié de conclure. Je suis néanmoins satisfait de notre prestation. Elle est bonne pour notre confiance."

De la confiance, le Standard en aura besoin. Car avec la réception de Malines pour débuter les Europe Play-offs avant un déplacement à Charleroi la semaine suivante, les Rouches auront directement fort à faire.

Nous voulons renvoyer le Standard en Europe après une longue absence"

"Si nous sommes en mesure de revendiquer la victoire contre une équipe des Champions Play-Offs, nous pouvons y prétendre aussi en Europe Play-Offs. Nous sommes sur une bonne dynamique et nous voulons renvoyer ce club en Europe après une longue absence."