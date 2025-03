Malgré le discours de Leko, le Standard ne prendra pas les Europe Play-offs par-dessus la jambe : "On veut tous ce ticket européen"

C'est avec un partage contre l'Antwerp que le Standard a terminé sa phase classique, ce dimanche. Les Rouches vont désormais se tourner vers les Europe Play-offs dans le but de les remporter, comme l'affirmait Ilay Camara après la rencontre.

Pour la première fois de la saison, le Standard a terminé sa rencontre avec plus de possession de balle que son adversaire. Face au Great Old, les Rouches se sont créés plusieurs situations dangereuses, mais n'ont jamais vraiment su mettre Senne Lammens en grand péril. Il a manqué de l'efficacité, comme souvent.

"Pour la première fois de la saison, on a vraiment bien géré et dominé les 90 minutes. On a créé plus d'occasions que l'Antwerp, on a très bien joué. Il a manqué de l'efficacité, on a été très proches de marquer, mais ça n'a pas payé", regrettait Ilay Camara au coup de sifflet final.

Si le Sporting Charleroi ne s'impose pas au Club de Bruges, le Standard commencera donc ses Play-Offs 2 en pôle position. Si Ivan Leko a jeté le doute et n'a pas paru très interessé, vendredi en conférence de presse, Attila Szalai avait affirmé quelques minutes avant lui que remporter ce mini-championnat était bien le nouvel objectif du Matricule 16. Après ce partage contre l'Antwerp, Ilay Camara embrayait dans le même sens.

"L'esprit est bien. On veut rester septièmes et jouer la Conference League. On va se reposer puis attaquer les Europe Play-Offs dans le but de les jouer à fond. On a fait une bonne saison, on veut tous décrocher le ticket européen."

"On a tout fait pour jouer les Champions Play-offs, on a tout donné et on n'est pas dedans, mais je pense qu'on est capables de gagner les Europe Play-offs. Le discours du coach ? Je pense qu'il voulait nous motiver pour ce match contre l'Antwerp mais qu'il va maintenant changer d'avis. C'est notre coach, il est exigeant et il veut gagner chaque match", a conclu le joueur du mois de janvier en Pro League, qui marque tout de même un petit peu le coup depuis quelques semaines.