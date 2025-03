OFFICIEL, c'est la catastrophe pour Toby Alderweireld : il pourrait ne plus jamais rejouer au football professionnel

C'est confirmé, Toby Alderweireld a une déchirure au quadriceps. Il pourrait ne plus jamais remettre les pieds sur un terrain de football professionnel.

L'incertitude planait, mais c'est désormais officiel : une mauvaise nouvelle vient de tomber concernant Toby Alderweireld. Le défenseur anversois souffre d'une déchirure au quadriceps.

"La récupération après de telles blessures prend souvent beaucoup de temps, ce qui rend malheureusement la participation de Toby aux play-offs incertaine. Il débutera sa revalidation dès aujourd'hui", a expliqué le club dans un communiqué.

Difficile d'estimer son temps d'absence pour le moment, mais ce sera un véritable défi contre la montre auquel devra faire face le natif de Wilrijk s'il veut rejouer au football avant de mettre un terme à sa carrière. Il avait annoncé en novembre dernier que c'était sa dernière saison en tant que footballeur professionnel.

Le message de Toby Alderweireld.

Alderweireld s'est exprimé sur cette triste nouvelle via ses réseaux sociaux : "Je n'aurais jamais imaginé cela… En ce moment, je n'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. Ce que je sais, c'est que je ferai tout ce que je peux pour porter à nouveau ce magnifique maillot. Pour être capitaine du plus beau club du monde une fois de plus… Ce sera une lutte difficile contre le temps, et je sais que je ne suis pas du côté des vainqueurs."

"Je tiens à remercier tout le monde pour les messages réconfortants et le soutien que j'ai reçus. Vous êtes tous formidables !" conclut-il.