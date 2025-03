"La Belgique ne m'a pas assez respecté" : Ilay Camara se confie sur son choix de ne pas porter les couleurs noir-jaune-rouge

Après Konstantinos Karetsas et Chemsdine Talbi, Ilay Camara a à son tour annoncé qu'il ne représenterait pas la Belgique. Le joueur du Standard a préféré opter pour le Sénégal.

"C’était un choix du cœur. C’était le pays de mon père, je veux le rendre fier dans tout ce que je fais," confie le milieu gauche de 22 ans.

Le Standardman a une grande reconnaissance envers son papa : "C’est la personne la plus importante dans mon parcours footballistique. On regardait la CAN ensemble, la Coupe du monde ensemble."

"Comme pour la Belgique, j’étais tout le temps en train de supporter le Sénégal. J’ai les deux dans le sang, mais je voulais ça depuis longtemps," explique-t-il.

Je trouve que la Belgique ne m’a pas assez respecté quand j’étais plus jeune

Camara pense ne pas avoir été assez pris au sérieux en Belgique : "Je ne comprenais vraiment pas pourquoi je n’étais pas repris chez les Espoirs. Jusqu’au moment où il m’a repris, je n’avais jamais eu de discussion avec lui, je n’avais même pas été présélectionné, rien. C’est dommage."

Son choix aurait peut-être été différent sans ce traitement qui l'a déçu : "Est-ce que ça aurait pu faire changer mon choix ? Peut-être, si c’était venu plus tôt. Je trouve que la Belgique ne m’a pas assez respecté quand j’étais plus jeune."