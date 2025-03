Cette équipe n'a rien d'un prétendant au podium : "Avec de tels mauvais choix, on ne peut pas y arriver"

L'Antwerp va devoir faire mieux pour accrocher un ticket européen. Le Great Old s'est montré décevant sur la pelouse du Standard, dimanche.

Il a manqué de l'efficacité dans les vingt derniers mètres, mais le Standard n'a pas été loin de l'emporter face à l'Antwerp lors de la dernière journée de la phase classique. Les Rouches ont longtemps eu le contrôle de la rencontre, mais n'ont jamais vraiment su mettre Senne Lammens en danger.

"Oui, le Standard s'est montré plus menaçant que nous. Nous avons perdu le ballon trop souvent et inutilement, ce qui nous a empêché de rentrer dans le match", déclarait le nouvel entraîneur du Great Old, Andreas Ulderink, en conférence de presse, avant de poursuivre.

"C'était mieux en seconde période, mais nous avons manqué de créativité et de profondeur pour faire la différence. Avec de tels mauvais choix, on ne peut pas se montrer dangereux. Nous devons travailler là-dessus en vue des Champions Play-offs."

C'est en tant que cinquième du championnat que l'Antwerp débutera les Champions Play-Offs. Le Matricule 1 veut aller chercher son ticket européen, et pourrait disputer son barrage... contre le Standard.

"Je ne suis pas satisfait du résultat, mais je suis content d'avoir gardé la clean-sheet. Nous devons désormais travailler davantage pour faire mieux lors de la dernière partie du championnat", a conclu le T1 anversois. Mais avec de telles prestations, le podium composé de Genk, Bruges et de l'Union ne devrait pas être inquiété...