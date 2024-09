"Je n'aime pas parler de manque de chance mais..." : David Hubert déçu du nouveau partage d'Anderlecht

Anderlecht n'a pas su aller chercher la victoire à Dender. Les changements de David Hubert ont pourtant fait du bien.

En partageant à Dender (1-1), Anderlecht a enchaîné un cinquième match sans victoire en championnat. David Hubert a pourtant tout tenté en faisant entrer Luis Vazquez, Tristan Degreef et Nilson Angulo dans la dernière demi-heure.

"On a fait ce qu'on pouvait en amenant beaucoup de ballons pour les deux attaquants dans les 16 mètres, on a eu quatre grosses occasions, les deux opportunités de Luis (Vazquez), le poteau de Leander (Dendoncker), le but annulé" constate l'entraîneur anderlechtois.

Un Anderlecht à réaction

"Je n'aime pas parler de chance, mais on a pas eu ce brin de réussite, ce dernier geste qui nous manque un peu ces derniers temps. On les domine dans la dernière demi-heure, on doit concrétiser cela en but" poursuit-il au micro de DAZN.

Même son de cloche du côté de Colin Coosemans, qui figure une nouvelle fois parmi les meilleurs Anderlechtois : "Nous défendions trop bas après notre but. Nous sommes revenus avec de meilleures intentions en deuxième période mais malgré nos nombreuses occasions, nous n'avons pas su les concrétiser et repartir avec la victoire".

Anderlecht fait maintenant face à une nouvelle semaine corsée avec le déplacement de jeudi à la Real Sociedad et la réception du Standard dimanche prochain.