Anderlecht a fait sa connaissance : la trouvaille de Julien Gorius à Dender

Samedi, l'entraîneur de Dender Vincent Euvrard a surpris en alignant Aurélien Scheidler au coup d'envoi. Jusque là, le Français avait disputé 6 petites minutes, mais il a déposé sa carte de visite.

Aurélien Scheidler (26 ans) était blessé depuis plusieurs semaines, et était donc titulaire pour la première fois de la saison. Mais après une heure de jeu, nous avons compris le choix de Vincent Euvrard. Le Français est une véritable arme et c'est étonnant qu'il soit passé si longtemps sous le radar.

Pendant cette heure, il a été le meilleur joueur sur le terrain avec des courses, de la présence dans les duels et des occasions. Le fait qu'il n'ait pas marqué en première mi-temps était uniquement dû à une nouvelle superbe parade de Colin Coosemans. Cependant, le gardien n'a eu aucune chance sur sa fusée dans le coin droit supérieur.

La saison dernière, Scheidler était prêté par Bari au FC Andorre, en D2 espagnole. Et le voilà maintenant décisif contre Anderlecht : "Je les avais déjà vus mercredi jouer contre Ferencváros," a déclaré le grand attaquant français. "Que j'aie été le meilleur sur le terrain? Merci, mais le point était le plus important".

Son but était en tout cas à retenir. "La saison dernière, j'ai même marqué un but encore plus beau, avec une demi-volée contre l'équipe réserve de Villarreal", assure Aurélien Scheidler.

Vincent Euvrard ne veut cependant pas se laisser emporter par l'euphorie. "Notre directeur technique Julien Gorius et moi l'avions suivi lorsque j'étais encore à RWDM et qu'il jouait en Ligue 2," a déclaré le coach de Dender. "Bari l'a prêté à Andorre, mais cela ne correspondait pas à son style de jeu. Il a un profil qui correspond mieux à notre football. Mais ne jugeons pas trop vite, il n'a joué qu'une heure dans notre championnat."