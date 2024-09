David Hubert envisage un sérieux changement : "C'est en effet une option"

Nous le répétons depuis des semaines : Anderlecht doit oser changer de système. Kasper Dolberg est isolé depuis des mois et ne reçoit pas assez de soutien.

Peu après l'heure de jeu, David Hubert a fait entrer Luis Vazquez. Contrairement à son prédécesseur, Brian Riemer, il n'a pas remplacé Dolberg, mais il est passé à un 4-4-2. Si Riemer laissait parfois Dolberg sur le terrain, ce dernier devait systématiquement se décaler sur le flanc pour maintenir le 4-3-3.

Mais qu'a-t-on constaté hier ? Avec Dolberg dans un rôle plus reculé, Anderlecht a commencé à se créer des occasions. Dolberg est plus à l'aise avec le ballon lorsqu'il n'a pas à lutter contre deux défenseurs centraux.

Et oui, si Vazquez avait concrétisé une de ses deux grosses occasions, Anderlecht serait probablement rentré à la maison avec les trois points. L'Argentin, cependant, a confirmé qu'il n'était pas à niveau en se loupant à la finition. Mais en travaillant les automatismes avec Dolberg, qui sait ?

Deux attaquants ? "Une option" pour Hubert

La décision appartient - pour le moment - à David Hubert. Et il ne semble pas avoir l'intention de commencer les matchs avec deux attaquants, mais plutôt de garder cette option en cours de match. "On espère que ces changements vont changer la physionomie du match. Cela s'est produit, mais on espère également que cela amène un but et une victoire. Nous manquons encore d'efficacité."

"Pour moi, un système avec deux attaquants est simplement une option. Allons-nous le faire à chaque match ? J'espère que non, car cela signifierait que nous perdons des points. Mais c'est une option en cours de match, selon l'adversaire", conclut David Hubert.