Le seul point positif à tirer à Anderlecht après le partage à Dender ?

Tristan Degreef a enfin eu sa chance avec l'équipe A d'Anderlecht et a immédiatement laissé une bonne impression. Lors du match contre Dender (1-1), le jeune milieu de terrain a pu jouer pendant une demi-heure.

À la fin du match, il s'est montré satisfait de sa performance. "Je suis tout de suite rentré dans le match", s'est réjoui Tristan Degreef. "Je pense que j'étais affûté. Je dois saisir mes chances quand je les ai."

Malgré le match se terminant par un match nul, un but crucial dans la dernière minute a été annulé. "Dommage que ce but ait été annulé", a remarqué Degreef. "Mais c'est à moi de continuer à travailler dur et d'apporter ma contribution quand c'est possible."

Degreef pourrait bien recevoir des opportunités, car il peut évoluer aussi bien au milieu de terrain qu'en tant qu'ailier. "Je joue là où l'entraîneur a besoin de moi", a-t-il résumé en peu de mots. Les absences d'Amuzu et Dreyer font que ce sera peut-être bien sur le flanc.

"Bien sûr, j'aurais aimé avoir accumulé un peu plus de minutes en équipe première, comme tout le monde. Mais je continue à travailler dur, même lorsque je joue avec les Futures. Là, je donne toujours tout à cent pour cent", assure le jeune produit de Neerpede.

Malgré sa montée en jeu avec l'équipe première, il retrouvera en effet les U23 assez vite. "Demain, je joue simplement avec les Futures contre Zulte Waregem", a-t-il indiqué. Mais cela ne sera pas plus d'une mi-temps. Et si David Hubert envisageait de lui donner un rôle encore plus important la semaine prochaine contre la Real Sociedad?