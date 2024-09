Anderlecht cale encore et encore : "On peut parler de manque de professionnalisme"

Anderlecht continue de laisser filer des points, cette fois chez le promu Dender. Les Mauves pourraient bien sortir du top 6.

La dernière victoire d'Anderlecht en championnat remonte au 17 aoû : un beau 1-3 sur la pelouse du KV Malines. Killian Sardella n'a pas caché après le match que la situation devenait délicate. "C'était un match très difficile. Nous avons bien commencé en première mi-temps, mais ensuite nous les avons laissés trop revenir dans le match. Nous savions que leurs points forts étaient les coups de pied arrêtés et les contres, et ils étaient un peu trop dangereux à mon goût", regrette-t-il.

Sardella a également souligné le mauvais retour d'Anderlecht sur la pelouse en deuxième mi-temps, ce qui a conduit au but encaissé : "En deuxième mi-temps, nous n'avons pas bien commencé. Nous avons mal défendu leur contre et ça nous coûte ce but".

Cependant, si Anderlecht avait concrétisé ses propres occasions, il n'y aurait pas eu de problème. Luis Vazquez a manqué trois grosses occasions de reprendre l'avantage. "Nous avons bien abordé la fin du match et créé beaucoup d'occasions, mais nous n'avons pas réussi à conclure. C'est dommage. Il y a eu des aspects positifs, mais ce manque d'efficacité est vraiment regrettable. C'est notre plus grand problème cette saison", a déclaré Sardella.

Toujours est-il que cinq matchs sans victoire, c'est largement insuffisant pour un club de la trempe d'Anderlecht. "On pourrait même parler de manque de professionnalisme", assène clairement Killian Sardella sur ce thème.

"Nous devons maintenant nous concentrer entièrement sur le match européen de jeudi, et ensuite sur dimanche." Anderlecht se rendra jeudi à la Real Sociedad pour une confrontation européenne importante, avant de recevoir le Standard le dimanche 6 octobre pour un Clasico d'équipes au moral en berne...