"On a été meilleurs" : Marlon Fossey, frustré après la défaite du Standard contre Westerlo

Suite à la défaite du Standard contre Westerlo, Marlon Fossey s'est présenté à l'interview avec frustration. Selon lui, les Rouches étaient meilleurs.

Le Standard de Liège s'est incliné face à Westerlo sur le score de 1-2 à Sclessin. Marlon Fossey revient sur cette rencontre au micro de DAZN.

"On s'est créé beaucoup de possibilités. On aurait dû mieux défendre, surtout sur le deuxième but. On marque, on est dans un bon moment, puis on laisse Westerlo revenir et prendre l'avantage," explique l'Américain.

Le natif de Los Angeles estime que le Standard était meilleur que Westerlo : "On a été meilleurs. On s'est créé beaucoup d'occasions."

"Ce n'est pas une mauvaise performance, mais on doit travailler à l'entraînement," réagit le joueur des Rouches.

Le prochain rendez-vous est fixé au 6 octobre pour le club liégeois. Et ce n'est pas un match comme les autres, car les joueurs d'Ivan Leko affronteront Anderlecht.