Le Standard a subi une douche froide et n'a pas su se relever : "On a probablement trop poussé, vous connaissez les supporters ici"

Aiden O'Neill ne cachait pas sa frustration, après la rencontre. Le capitaine du Standard estime que son équipe aurait mérité de remporter les trois points face à Westerlo.

Celle-là sera dure à avaler, pour le Standard et ses supporters. Revenus au score contre Westerlo, les Rouches ont concédé le 1-2 moins de soixante secondes plus tard, et n'ont jamais su revenir.

Après la rencontre, le capitaine Aiden O'Neill ne cachait pas sa frustration, à notre micro. Le Standard s'est créé la majorité des occasions, ce qui n'est pas arrivé si souvent, cette saison, mais ce sont bien les Campinois qui ont empoché les trois points. "Le football peut être si frustrant. On a créé beaucoup d'occasions, on aurait assurément mérité de l'emporter."

Le deuxième but de Matija Frigan est tombé comme une vraie douche froide sur les Liégeois. "On était assez excités après le 1-1. Vous connaissez les supporters ici, vous savez ce qu'on peut ressentir quand on marque un but. On a senti qu'on pouvait gagner le match, et on a probablement trop poussé d'un coup", analysait le milieu défensif qui a vu Matthieu Epolo se retourner une première fois en début de rencontre malgré la bonne entame du Standard.

Le Standard pris à son propre jeu contre Westerlo ?

"C'était l'un de nos meilleurs débuts de match. On dominait, mais ils ont décidé de jouer en contre-attaque et c'est comme cela qu'ils marquent les deux buts. C'est vraiment une grande frustration."

La frustration devra vite faire place à l'envie de corriger le tir. Dimanche prochain, les Rouches se rendront à Anderlecht pour un Clasico qui sera déjà important pour les deux équipes, afin de garder le rythme du wagon de tête.

"L'histoire du club est énorme, c'est évidemment un match important pour tout le monde. On va faire le maximum après cette défaite pour corriger le tir le week-end prochain", a conclu Aiden O'Neill.