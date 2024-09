Un Standard plus offensif a été puni par Westerlo, Ivan Leko remet en cause les critiques : "Personne ne reproche à l'Inter de défendre avec 10 joueurs"

En ce début de saison, le Standard a été grandement critiqué pour son jeu "trop défensif". Les Rouches ont évolué plus haut, face à Westerlo, mais ont été punis. Et ça, Ivan Leko n'a pas manqué de le souligner.

Samedi soir frustrant pour le Standard, battu sur sa pelouse par le Westerlo de Timmy Simons. Une rencontre analysée par Ivan Leko, en conférence de presse, qui avait un message particulier pour son ancien coéquipier.

"Félicitations à mon collègue et ami ainsi qu'à son équipe. Ils ont été intelligents et ont gagné le match avec une bonne organisation et des transitions. Ils ont eu ce qu'ils n'ont pas eu les dernières semaines, contre l'Antwerp et Anderlecht, où ils méritaient de gagner le match."

"Mon équipe ne méritait pas de perdre, mais c'est le football. On a plutôt bien joué, la performance n'était pas mauvaise. On n'a pas créé énormément d'occasions franches, mais beaucoup de situations dangereuses, de corners,... Pour le reste, c'est une question de timing, de prise de décision."

Ivan Leko n'a pas apprécié les critiques sur le jeu du Standard, et le fait remarquer

En grande difficulté pour apporter des solutions offensives depuis le début de la saison, le Standard était positionné un cran plus haut face aux Campinois, et a commencé la rencontre avec une grosse pression sur la défense adverse.

Mais sur le premier contre de Westerlo, Bos trouvait déjà Frigan pour le 0-1. Ivan Leko insinuait presque que ce sont les critiques sur le jeu des Rouches qui ont poussé ses joueurs à évoluer plus haut, avec, comme conséquence, les deux buts encaissés.

L'important est de gagner des matchs, pas de jouer 'beau'

"C'est dommage pour les deux buts. C'est ce qui arrive parfois quand on veut trop pousser, jouer offensivement. On n'a pas été assez durs sur les transitions et on a été punis. Ce n'est pas facile pour mes joueurs. Ces dernières semaines, on lisait que le Standard ne faisait que défendre, qu'il n'attaquait jamais."

"Mais il n'y a pas un entraîneur en Europe qui ne commence pas un match en se disant qu'il veut d'abord une bonne stabilité. Mon équipe est la plus jeune du championnat, ce n'est pas toujours simple de dire comment on doit jouer et que tout doit être beau. Non. L'important est de gagner les matchs et s'améliorer, pas de jouer 'beau'.

Et Ivan Leko avait des exemples. "L'Inter a été champion d'Italie en défendant avec presque tous ses joueurs dans le rectangle, c'est aussi comme ça qu'ils ont défendu à Manchester City cette saison. Et personne ne reproche à l'entraîneur de l'Inter de défendre avec dix joueurs dans son rectangle."

Nathan Ngoy a rechuté, petite blessure, aussi, pour Viktor Djukanovic

Pendant cette rencontre, Ivan Leko n'a pas pu reconduire Nathan Ngoy pour la seconde période. Le défenseur central, déjà de retour de blessure, a été remplacé par Alexandro Calut, tandis que Viktor Djukanovic ne figurait pas sur la feuille de match.

"Nathan a déjà senti quelque chose dès le début du match, il n'était pas à l'aise. Je ne pense pas que ça soit un souci mental, c'est un garçon solide. Trois jours d'entraînement après son transfert avorté, il était déjà prêt à jouer deux ou trois matchs de suite. Malheureusement, on sait qu'il ne peut pas encore enchaîner 20 matchs, donc il doit arriver à ce niveau. Pour Djukanovic, il s'agissait d'un souci à la cheville", a conclu Ivan Leko.