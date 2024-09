Timmy Simons, aux anges après avoir battu "un bon Standard", ne comprenait pas le penalty accordé aux Rouches : "Avec 30 ans de football, je ne sais pas l'expliquer"

Le penalty inscrit par Andi Zeqiri avait rabattu les cartes de ce Standard - Westerlo. Une phase que n'a pas comprise Timmy Simons, comme il l'expliquait en conférence de presse.

Westerlo sortait d'une série de cinq matchs sans victoire avant d'aller l'emporter à Sclessin, samedi soir. Timmy Simons était naturellement heureux, en conférence de presse, d'autant qu'il soulignait la difficulté imposée par le Matricule 16.

"On est très heureux avec les trois points, c'était un match difficile contre un bon Standard, qui a posé beaucoup de soucis les dernières semaines avec une bonne organisation et des contre-attaques."

"De notre côté, nous avons joué un football dominant depuis le début de saison, mais c'était plus compliqué face à cette équipe. Je suis fier de mon jeune groupe qui a réussi à tenir le coup."

Timmy Simons ne comprend pas le penalty accordé au Standard

Les Campinois se sont pourtant fait très peur. Andi Zeqiri a égalisé depuis le point de penalty à l'heure de jeu, permettant au Standard d'avoir encore une demi-heure pour forcer la décision. On connaît la suite, c'est finalement Matija Frigan qui a jeté un froid dans tout le stade, quelques instants seulement après la remise en jeu.

"Je suis dans le football depuis trente ans, et je ne peux pas expliquer ce penalty. Je ne comprends pas comment une erreur comme celle-là peut arriver en une fraction de secondes. Et si vous gardez votre avis après avoir revu les images, je comprends encore moins. Heureusement, on a pu répondre directement via Frigan. C'est un entraîneur très fier que vous avez en face de vous" a conclu Timmy Simons.