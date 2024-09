L'Union a trouvé sa nouvelle pépite en attaque : "D'autres clubs étaient intéressés, mais c'est la meilleure étape pour ma carrière"

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée face à Courtrai ce dimanche (3-0). Franjo Ivanovic a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs.

On a beaucoup parlé des difficultés offensives de l'Union Saint-Gilloise ces derniers temps. Mais contre Courtrai, les Unionistes ont trouvé le chemin des filets à trois reprises et se sont rassurés.

L'un des grands acteurs de cette belle victoire, c'est assurément Franjo Ivanovic, qui a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs et a fait vivre un cauchemar à la défense de Courtrai.

"Oui, j'ai enfin marqué mon premier but. J'en suis vraiment content. Bien sûr, cela a mis un peu de temps, mais c'est comme ça. Des fois, ça ne veut pas rentrer", a-t-il expliqué à notre micro.

L'Union joue en 3-52. Un système qui plait bien au jeune Croate de 20 ans. "Oui, c'est un système qui me va bien. J'aime jouer avec deux attaquants", a-t-il déclaré. "Luis Suarez est un modèle, j'aime bien jouer comme lui. Ce que je peux apporter à l'Union ? Marquer et donner des assists, mais aussi participer à la construction du jeu et jouer entre les lignes."

Ivanovic aurait pu signer dans d'autres clubs cet été, mais il a décidé de signer à l'Union. "Certains clubs étaient intéressés cet été, mais l'Union est le meilleur club pour ma carrière actuellement. C'est l'étape parfaite."