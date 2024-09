L'Union se rassure enfin : "Nous n'avons jamais cessé d'y croire"

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée avec la manière ce dimanche face à Courtrai. Alessio Castro-Montes a réalisé un très bon match.

Cela faisait 4 matchs que l'Union Saint-Gilloise n'avait plus gagné en championnat, mais aussi plus marqué ! Cette victoire contre Courtrai sonne alors comme une libération.

Très offensifs, les Unionistes ont pu compter sur un Alessio Castro-Montes intenable sur son côté droit. Il a provoqué la carte jaune de son vis-à-vis après seulement quelques minutes.

"Ce n'était pas un dimanche facile, mais un but précoce aide évidemment. J'ai pu avoir un impact sur le côté droit, et toute l'équipe a réalisé une bonne performance", a commencé Castro-Montes au micro de DAZN après la rencontre.

"Le carton jaune reçu par mon adversaire direct en début de match a bien sûr été une aubaine, qui m'a permis d'aller chercher le 1-0", a-t-il continué.

L'Union peut ainsi aborder les prochains matchs, face à Bodo/Glimt puis le Club de Bruges, de manière plus sereine. "Nous savions que nous devions continuer à travailler après notre sécheresse devant le but et croire en nous, nous l'avons montré aujourd'hui."