Anthony Moris n'est pas content de retrouver le stade Roi Baudouin : "Ca va sonner creux, personne n'est emballé à l'idée de jouer là-bas..."

L'Union jouera ce jeudi en Europa League face à Bodo-Glimt. La rencontre se jouera au Stade Roi Baudouin.

Le stade de l'Union Saint-Gilloise, le stade Joseph Marien, n'est pas aux normes de l'UEFA pour accueillir des rencontres européennes. C'est pour cette raison que les Unionistes ont joué dans le passé au Lotto Park ou à Den Dreef, à Louvain.

Ce jeudi face à Bodo/Glimt en Europa League, l'Union Saint-Gilloise jouera au stade Roi Baudouin. Un stade critiqué, notamment, pour sa distance entre le terrain et les tribunes.

Anthony Moris nous a donné son avis après le match contre Courtrai. "Si le stade va sonner creux ? C'est triste, c'est dommage. Il est grand temps que l'Union ait un nouveau stade. On le dit chaque année."

"A un moment donné, c'est une étape obligatoire pour que le club continue à grandir. Tout comme le centre d'entraînemennt. La distance entre Lierre et Bruxelles est trop grande."

"Le club travaille sur ces choses à l'heure actuelle. Mais on sait que cela va encore prendre du temps. Le stade Roi Baudouin n'est pas celui qui donne le plus envie. J'aimais bien le stade à.Louvain, plus petit et plus conforme à ce que l'Union peut remplir comme capacité. On a apprécié les soirées européennes à Anderlecht, mais on sait qu'avec la rivalité, c'était plus dur pour les supporters plus que pour nous. Mais le Heysel, personne n'est emballé à l'idée d'aller jouer en Europe là-bas."