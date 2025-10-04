"Ce genre d'erreurs ne peut pas arriver" : l'énorme frustration de Charleroi après la défaite

"Ce genre d'erreurs ne peut pas arriver" : l'énorme frustration de Charleroi après la défaite
Photo: © photonews

La Gantoise s'est imposée 2-1 contre Charleroi grâce à Omri Gandelman. Auteur du but décisif de la tête, il a été élu homme du match.

Charleroi s’est souvent appuyé sur Aurélien Scheidler, sans que l’attaquant ne parvienne à marquer. La défaite 2-1 a été difficile à avaler pour l’attaquant, surtout à cause du deuxième but.

Charleroi s’incline sur phase arrêtée

Sur un corner joué à deux, Gandelman a été oublié au marquage et en a profité pour inscrire le but de la victoire. "On avait insisté avant le match sur l’importance de rester attentifs sur les phases arrêtées", a expliqué Scheidler.

"C’est dommage d’encaisser ce 2-1 de cette façon. Je me sens bien à Charleroi et j’ai envie de continuer sur cette lancée." Un sentiment partagé par l’entraîneur Rik De Mil, qui a relevé beaucoup de bonnes choses dans la prestation de son équipe et estimait qu’un partage des points aurait été logique.

Réactions de Scheidler et De Mil après la défaite

"On n’a pas concédé grand-chose. En première mi-temps, on a bloqué leur carré au milieu et on a réussi à contenir Kanga. Après la pause, ça a été un peu plus difficile, mais ce qui est regrettable, c’est ce deuxième but."

"Dans ce genre de match, ça se joue sur des détails. Sur les phases arrêtées, on s’était entraînés. À la mi-temps, on avait rappelé de faire attention à Gandelman. Ce genre d’erreurs ne peut pas arriver si on veut prendre des points contre de bonnes équipes en déplacement."

