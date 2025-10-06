"C'est vraiment une bonne équipe" : Ivan Leko fait l'éloge de Charleroi

La Gantoise a battu Charleroi le week-end dernier à la Planet Group Arena. Grâce à ce succès, l'équipe d'Ivan Leko consolide un peu plus sa place dans le top 6. Avant la rencontre, le coach gantois avait déjà adressé de nombreux éloges aux Zèbres — et il les a renouvelés après le match.

Rik De Mil a aussi constaté que son Charleroi n’avait pas démérité face à La Gantoise : "La mentalité de mon équipe ? Je ne peux qu’en être satisfait. Nous avions un plan et nous l’avons bien exécuté, surtout en première mi-temps."

Le coach carolo reconnaît toutefois qu’il reste du travail : "Le chemin est encore long. Perdre peut arriver. Mais tout commence par la capacité à être dominant pendant quatre-vingt-dix minutes, et là-dessus, nous avons encore beaucoup à améliorer."

Il a notamment pointé certains détails sur les phases arrêtées, un aspect du jeu où Charleroi doit encore progresser pour franchir un cap.

Charleroi a une équipe bien entraînée, qui joue un football proactif

De son côté, Ivan Leko a tenu à saluer la prestation de son adversaire : "Charleroi a une équipe bien entraînée, qui joue un football proactif. De Mil est aussi un très bon entraîneur."

L’entraîneur de La Gantoise a poursuivi : "Ils ont un peu moins de qualité que l’an dernier, et nous peut-être un peu plus, mais ils montrent de très belles choses. Oui, Charleroi est vraiment une bonne équipe."

Enfin, Leko a répondu avec humour à une critique parfois formulée à son encontre : "On dit que je donne du chocolat et des fleurs à tout le monde, mais moi, je dis simplement les choses comme je les vois."

