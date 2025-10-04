Ivan Leko pas tendre malgré la victoire de Gand : "Une erreur stupide, je voulais le remplacer"

Matisse Samoise a concédé le coup-franc qui a amené l'égalisation de Charleroi à La Gantoise. Ivan Leko ne l'a pas loupé, en conférence de presse.

Charleroi a été défait sur la pelouse de La Gantoise ce vendredi, malgré la superbe égalisation de Pflücke sur coup franc. Ce but est intervenu à la suite d’une faute de Matisse Samoise, averti, qui manquera le prochain match en raison d'une suspension.

Une erreur, selon son entraîneur Ivan Leko, qui s’est exprimé en conférence de presse : "C’était une erreur stupide de Samoise. On ne peut pas commettre une telle faute à deux contre un. C’est un cadeau pour l’adversaire. Après ce but, le stress est monté d’un cran chez nous. On voit alors que nous sommes encore une équipe en construction. On n’a rien à faire, juste jouer notre jeu. Je l’ai dit à la mi-temps."



Lire aussi… "Il n'y a pas de raison de s'inquiéter" : malgré trois défaites de suite, Pflücke tente de rassurer Charleroi

Leko pas tendre avec Matisse Samoise, qu'il "aime comme son fils"

"Je voulais remplacer Samoise après son carton jaune, nous en avons discuté, mais nous n’avions personne d’autre. C’était dangereux de continuer avec un carton jaune, car l’ailier gauche est souvent un joueur clé pour l’adversaire."

"Samoise joue ici depuis cinq ans, il ne peut plus commettre ce genre d’erreurs," a insisté Ivan Leko. "On ne peut pas non plus laisser filer une situation de penalty à l'Antwerp." Malgré tout, le Croate tente de relativiser.

"Non, je ne vais pas le tuer. Je l’aime comme mon fils, c’est un bon garçon. Mais il doit se calmer. Son cœur est trop grand pour le club, il en veut trop, et quand on en veut trop, on fait parfois de mauvaises choses."