"Il n'y a pas de raison de s'inquiéter" : malgré trois défaites de suite, Pflücke tente de rassurer Charleroi

Charleroi a craqué en fin de match contre La Gantoise. Omri Gandelman a offert la victoire aux Buffalos. Troisième défaite de suite pour les Carolos.

Les Zèbres pensaient sauver un point, avant de céder dans les dernières secondes de la rencontre. La tête d’Omri Gandelman a fait basculer le match. L'attaquant a offert la victoire 2-1 à La Gantoise.

Patrick Pflücke a tenté d’apporter un peu de sérénité. Le milieu de terrain, buteur sur coup franc, a préféré retenir le positif. "On a vu cette saison que ce championnat est assez fou. Tout le monde peut battre n’importe qui et nous les premiers, qui avons réussi à aller s’imposer à Genk. On vient de subir trois revers de suite mais ça s’est souvent joué sur des petits détails. Malgré tout, il n’y a pas de raison de s’inquiéter !" relayé par Le Soir.



La trêve pour se reposer ?

La trêve internationale arrive au bon moment, selon lui. "La trêve nous fera peut-être du bien pour recharger les batteries. Globalement je trouve qu’on est encore un peu trop inefficaces en zone de conclusion et les buts qu’on prend sont souvent consécutifs à des cadeaux qu’on offre à nos adversaires."

Il n’a pas manqué de pointer le manque de concentration sur les phases arrêtées. "Ici on encaisse d’abord sur un tir dévié. Avec un peu de chance, le ballon sort ou Delavallée le sort. Sur le second but, par contre, on manque un peu d’attention après avoir concédé un coup de coin inutile. De notre côté, on a montré de belles séquences mais on n’a trop rarement réussi à inquiéter le gardien adverse."

Son but sur coup franc comme consolation de la soirée. "Ce n’est que le 2e que j’inscris depuis que je suis en Belgique. Je m’entraîne beaucoup à frapper les coups francs et ça récompense tout ce travail de l’ombre."