Date: 02/11/2025 19:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 13

La RAAL accueille le Cercle de Bruges pour clôturer cette 12e journée de Pro League. Frédéric Taquin reconduit ses titulaires habituels.

Temps   86' 52" 
85
 La RAAL loin de son but
Un peu de répit pour les Loups
83
 remplacé Flavio Nazinho
remplaçant Erick
83
 remplacé Steve Ngoura
remplaçant Oluwaseun Adewumi
82
  Carte jaune pour Jordi Liongola
81
 Les esprits s'échauffent
Le Cercle ne trouve pas la solution et commence à se frustrer
80
  Carte jaune pour Owen Maës
76
 remplacé Oumar Diakite
remplaçant Krys Kouassi
76
 La Louvière réclame un penalty
Le VAR investigue la phase mais n'appelle pas Bert Put à l'écran
75
 remplacé Alan Minda
remplaçant Heriberto Jurado
74
 La RAAL proche du break !
Liongola percute et centre, son ballon en retrait est repris par Maisonneuve, Delanghe empêche le 2-0 !
71
 Maisonneuve devant la défense
La RAAL propose trois lignes de défense bien compactes
66
 remplacé Thierry Lutonda
remplaçant Dario Benavides
66
 remplacé Oucasse Mendy
remplaçant Maxime Pau
66
 remplacé Samuel Gueulette
remplaçant Maxence Maisonneuve
60
 Enchaînement d'Afriyie
Première frappe de la soirée après un très beau contrôle orienté, mais le ballon finit en tribune
56
 Le Cercle enchaîne les centres
La RAAL recule jusque dans son rectangle mais parvient à se dégager
52
 Décision du VAR: pas de penalty
51
 Pas de penalty !
Le VAR appelle Bert Put, qui se déjuge en revoyant les images, la RAAL a encore eu chaud
49
 Penalty pour le Cercle ?
Diop se présente dans le rectangle, Peano détourne son centre, Minda frappe ensuite, c'est détourné par Lamego. De la main ? C'est ce que le VAR analyse
48
 Penalty pour Cercle de Bruges
48
 Penalty pour Cercle de Bruges
46
 Le match reprend
Aucun changement à signaler


Arbitre 		Mi-temps


45+7
 Afriyie tente de profondeur
Il n'en a pas souvent eu l'occasion aujourd'hui et est contré
45+3
 Le Cercle tente sa chance de loin
Aucun danger pour Peano
45
 Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
44
 Minda contré
Il était temps pour la RAAL, l'attaquant équatorien s'était fait oublier dans le rectangle
40
 Occasion pour le Cercle
Ngoura prend le dessus sur Okou mais se dernier tacle de toute justesse, il faut ensuite une parade de Peano pour écarter le danger
39
 Ngoura rate son penalty !
L'attaquant du Cercle tente la Panenka, son ballon rebondit sur la barre ! Toujours 1-0 pour la RAAL
38

Penaltie manqués 		Steve Ngoura manque le penalty
37
 C'est bel et bien un penalty pour le Cercle
L'arbitre n'a pas mis longtemps devant le petit écran, appelé par le VAR
36

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Cercle de Bruges
36
 Le Cercle réclame un penalty
Le VAR revoit les images, la faute de main de Lutonda sur le centre de Magnée semble nette
34
 Penalty à suivre pour Cercle de Bruges? Le VAR analyse la phase.
30
 Peano à l'abordage
Van der Bruggen ouvre parfaitement pour Diop, qui remet de la tête vers le petit rectangle, Peano intervient comme il peut devant deux attaquants brugeois
28
 Ngoura reprend au-dessus
Nazinho va jusqu'au bout de son effort sur le flanc et centre, la tête d'Ngoura n'est pas cadrée
26
  Carte jaune pour Edan Diop
26
 La RAAL passe devant !
Coup franc pour les Loups, le ballon est dégagé plein axe et arrive à Thierry Lutonda, qui reprend parfaitement, c'est 1-0 !
24

But 		But de Thierry Lutonda
23
 Frappe d'Ngoura
Récipération haute du Cercle pour lancer son attaquant, bien accompagné par Lamego
21
 La RAAL est bel et bien rentrée dans son match
Il y a moins d'espace devant la défense qu'en début de match
19
 Centre de Lutonda
Mendy n'est pas loin de pouvoir dévier, le gardien du Cercle capte en deux temps
16
 Première frappe des Loups
Sur un second ballon, Ito tente sa chance, ça passe à coté
15
 La RAAL réclame un penalty
Le VAR investigue la phase mais ne signale rien sur le centre contré de Lutonda
11
RAAL La Louvière - Cercle de Bruges
10
 Plusieurs phases arrêtées pour le Cercle
La RAAL a de la taille pour répondre dans le trafic aérien
7
 Encore une occasion pour le Cercle
Diop part dans le dos de la défense et dribble Peano mais pousse son ballon trop loin, la RAAL va devoir resserrer quelques boulons
7
 Première frappe
Elle est à mettre à l'actif des visiteurs, le ballon d'Ngoura finit dans les bras de Peano
4
 Occasion avortée pour le Cercle
Coup franc pour la RAAL, le ballon donne...un contre pour le Cercle, mais le contrôle raté de Diop l'empêche de se présenter face à Peano
3
 Déjà beaucoup de duels au milieu de terrain
Le Cercle parvient toutefois à trouver quelques espaces
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 RAAL La Louvière - Cercle de Bruges: 0-0
19:13
 Les 22 acteurs montent sur le terrain
Avec un show lumineux pour pour chauffer le public à blanc
19:05
 La RAAL peut mettre son adversaire du soir à cinq points
En cas de victoire brugeoise, le Cercle passerait par contre devant. Le match de ce soir pourrait donc faire une belle différence au classement.
18:51
 Pas de surprise côté louviérois
En Coupe, les réservistes n'ont pas été aidés par les conditions à Heist et ont tout de même fini par décrocher la qualification, ils retournent tout de même sur le banc
18:43
 Bonjour à tous, bienvenue sur ce live
On se retrouve à l'Easi Arena pour ce match entre La Louvière et le Cercle de Bruges
RAAL La Louvière (RAAL La Louvière - Cercle de Bruges)
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Jordi Liongola - Wagane Faye - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Thierry Lutonda - Owen Maës - Samuel Gueulette - Joël Ito - Oucasse Mendy - Jerry Afriyie
Banc: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Alexis Beka Beka - Pape Moussa Fall - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Maxence Maisonneuve - Lucas Bretelle - Dario Benavides

Cercle de Bruges: Maxime Delanghe - Gary Magnée - Edgaras Utkus - Emmanuel Kakou - Flavio Nazinho - Edan Diop - Pieter Gerkens - Hannes Van der Bruggen - Alan Minda - Steve Ngoura - Oumar Diakite
Banc: Warleson - Lawrence Agyekum - Erick - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Heriberto Jurado - Nils De Wilde - Krys Kouassi - Christiaan Ravych
RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.7 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 3
  • Précision des longs ballons: 8/31 (25.8%)
Liongola Jordi 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 11/24 (45.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Faye Wagane 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 13/22 (59.1%)
  • Précision des longs ballons: 3/12 (25%)
Okou Yllan 90' 7.8 -
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
Alain Lamego Djibril 90' -
Lutonda Thierry 66' 8.0 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Maës Owen 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/6 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/8 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
  • Ballons perdus: 21
Gueulette Samuel 66' 6.4 -
  • Précision des passes: 13/22 (59.1%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Ito Joël 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Mendy Oucasse 66' 6.4 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Afriyie Jerry 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Banc
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan 0'  
Beka Beka Alexis 0'  
Moussa Fall Pape 0'  
Yaya Guindo Mohamed 0'  
Pau Maxime 24' 6.8 -
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Maisonneuve Maxence 24' 7.2 -
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Bretelle Lucas 0'  
Benavides Dario 24' 7.1 -
Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Delanghe Maxime 90' 6.7 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Magnée Gary 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 43/50 (86%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 2/8 (25%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Utkus Edgaras 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 55/70 (78.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Kakou Emmanuel 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 46/50 (92%)
Nazinho Flavio 83' 6.6 -
  • Précision des passes: 37/50 (74%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 2/7 (28.6%)
  • Précision des longs ballons: 3/11 (27.3%)
  • Ballons perdus: 22
Diop Edan   90' 6.5 -
  • Précision des passes: 55/69 (79.7%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
  • Ballons perdus: 22
Gerkens Pieter 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 38/44 (86.4%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Van der Bruggen Hannes 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 50/65 (76.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
Minda Alan 75' 6.3 -
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Ngoura Steve 83' 5.9 -
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Tirs sur le cadre: 1
Diakite Oumar 75' 6.2 -
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Banc
Warleson 0'  
Agyekum Lawrence 0'  
Erick 7'  
Adewumi Oluwaseun 7'  
Diaby Ibrahima 0'  
Jurado Heriberto 15' 6.2 -
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
De Wilde Nils 0'  
Kouassi Krys 14' -
Ravych Christiaan 0'  
