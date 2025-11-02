live_by



85

La RAAL loin de son but

Un peu de répit pour les Loups



83

Flavio Nazinho

Erick





83

Steve Ngoura

Oluwaseun Adewumi





82

Carte jaune pour Jordi Liongola





81

Les esprits s'échauffent

Le Cercle ne trouve pas la solution et commence à se frustrer



80

Carte jaune pour Owen Maës





76

Oumar Diakite

Krys Kouassi





76

La Louvière réclame un penalty

Le VAR investigue la phase mais n'appelle pas Bert Put à l'écran



75

Alan Minda

Heriberto Jurado





74

La RAAL proche du break !

Liongola percute et centre, son ballon en retrait est repris par Maisonneuve, Delanghe empêche le 2-0 !



71

Maisonneuve devant la défense

La RAAL propose trois lignes de défense bien compactes



66

Thierry Lutonda

Dario Benavides





66

Oucasse Mendy

Maxime Pau





66

Samuel Gueulette

Maxence Maisonneuve





60

Enchaînement d'Afriyie

Première frappe de la soirée après un très beau contrôle orienté, mais le ballon finit en tribune



56

Le Cercle enchaîne les centres

La RAAL recule jusque dans son rectangle mais parvient à se dégager



52

Décision du VAR: pas de penalty





51

Pas de penalty !

Le VAR appelle Bert Put, qui se déjuge en revoyant les images, la RAAL a encore eu chaud



49

Penalty pour le Cercle ?

Diop se présente dans le rectangle, Peano détourne son centre, Minda frappe ensuite, c'est détourné par Lamego. De la main ? C'est ce que le VAR analyse



48

Penalty pour Cercle de Bruges





48

Penalty pour Cercle de Bruges





46

Le match reprend

Aucun changement à signaler



45+7

Afriyie tente de profondeur

Il n'en a pas souvent eu l'occasion aujourd'hui et est contré



45+3

Le Cercle tente sa chance de loin

Aucun danger pour Peano



45

Il y aura 6 minutes de temps additionnel.



44

Minda contré

Il était temps pour la RAAL, l'attaquant équatorien s'était fait oublier dans le rectangle



40

Occasion pour le Cercle

Ngoura prend le dessus sur Okou mais se dernier tacle de toute justesse, il faut ensuite une parade de Peano pour écarter le danger



39

Ngoura rate son penalty !

L'attaquant du Cercle tente la Panenka, son ballon rebondit sur la barre ! Toujours 1-0 pour la RAAL



38



Steve Ngoura manque le penalty





37

C'est bel et bien un penalty pour le Cercle

L'arbitre n'a pas mis longtemps devant le petit écran, appelé par le VAR



36



Penalty pour Cercle de Bruges





36

Le Cercle réclame un penalty

Le VAR revoit les images, la faute de main de Lutonda sur le centre de Magnée semble nette



34

Penalty à suivre pour Cercle de Bruges? Le VAR analyse la phase.





30

Peano à l'abordage

Van der Bruggen ouvre parfaitement pour Diop, qui remet de la tête vers le petit rectangle, Peano intervient comme il peut devant deux attaquants brugeois



28

Ngoura reprend au-dessus

Nazinho va jusqu'au bout de son effort sur le flanc et centre, la tête d'Ngoura n'est pas cadrée



26

Carte jaune pour Edan Diop





26

La RAAL passe devant !

Coup franc pour les Loups, le ballon est dégagé plein axe et arrive à Thierry Lutonda, qui reprend parfaitement, c'est 1-0 !



24



But de Thierry Lutonda





23

Frappe d'Ngoura

Récipération haute du Cercle pour lancer son attaquant, bien accompagné par Lamego



21

La RAAL est bel et bien rentrée dans son match

Il y a moins d'espace devant la défense qu'en début de match



19

Centre de Lutonda

Mendy n'est pas loin de pouvoir dévier, le gardien du Cercle capte en deux temps



16

Première frappe des Loups

Sur un second ballon, Ito tente sa chance, ça passe à coté



15

La RAAL réclame un penalty

Le VAR investigue la phase mais ne signale rien sur le centre contré de Lutonda



11







10

Plusieurs phases arrêtées pour le Cercle

La RAAL a de la taille pour répondre dans le trafic aérien



7

Encore une occasion pour le Cercle

Diop part dans le dos de la défense et dribble Peano mais pousse son ballon trop loin, la RAAL va devoir resserrer quelques boulons



7

Première frappe

Elle est à mettre à l'actif des visiteurs, le ballon d'Ngoura finit dans les bras de Peano



4

Occasion avortée pour le Cercle

Coup franc pour la RAAL, le ballon donne...un contre pour le Cercle, mais le contrôle raté de Diop l'empêche de se présenter face à Peano



3

Déjà beaucoup de duels au milieu de terrain

Le Cercle parvient toutefois à trouver quelques espaces



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

RAAL La Louvière - Cercle de Bruges: 0-0





19:13

Les 22 acteurs montent sur le terrain

Avec un show lumineux pour pour chauffer le public à blanc



19:05

La RAAL peut mettre son adversaire du soir à cinq points

En cas de victoire brugeoise, le Cercle passerait par contre devant. Le match de ce soir pourrait donc faire une belle différence au classement.



18:51

Pas de surprise côté louviérois

En Coupe, les réservistes n'ont pas été aidés par les conditions à Heist et ont tout de même fini par décrocher la qualification, ils retournent tout de même sur le banc



18:43

Bonjour à tous, bienvenue sur ce live

On se retrouve à l'Easi Arena pour ce match entre La Louvière et le Cercle de Bruges

