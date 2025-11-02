|Date:
|02/11/2025 19:15
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 13
La RAAL accueille le Cercle de Bruges pour clôturer cette 12e journée de Pro League. Frédéric Taquin reconduit ses titulaires habituels.
83
|
Flavio Nazinho
Erick
|
83
|
Steve Ngoura
Oluwaseun Adewumi
|
82
|
Carte jaune pour Jordi Liongola
|
81
|
Les esprits s'échauffent
Le Cercle ne trouve pas la solution et commence à se frustrer
|
80
|
Carte jaune pour Owen Maës
|
76
|
Oumar Diakite
Krys Kouassi
|
76
|
La Louvière réclame un penalty
Le VAR investigue la phase mais n'appelle pas Bert Put à l'écran
|
75
|
Alan Minda
Heriberto Jurado
|
74
|
La RAAL proche du break !
Liongola percute et centre, son ballon en retrait est repris par Maisonneuve, Delanghe empêche le 2-0 !
|
71
|
Maisonneuve devant la défense
La RAAL propose trois lignes de défense bien compactes
|
66
|
Thierry Lutonda
Dario Benavides
|
66
|
Oucasse Mendy
Maxime Pau
|
66
|
Samuel Gueulette
Maxence Maisonneuve
|
60
|
Enchaînement d'Afriyie
Première frappe de la soirée après un très beau contrôle orienté, mais le ballon finit en tribune
|
56
|
Le Cercle enchaîne les centres
La RAAL recule jusque dans son rectangle mais parvient à se dégager
|
52
|
Décision du VAR: pas de penalty
|
51
|
Pas de penalty !
Le VAR appelle Bert Put, qui se déjuge en revoyant les images, la RAAL a encore eu chaud
|
49
|
Penalty pour le Cercle ?
Diop se présente dans le rectangle, Peano détourne son centre, Minda frappe ensuite, c'est détourné par Lamego. De la main ? C'est ce que le VAR analyse
|
48
|
|
48
|
|
46
|
Le match reprend
Aucun changement à signaler
|
|
Mi-temps
|
45+7
|
Afriyie tente de profondeur
Il n'en a pas souvent eu l'occasion aujourd'hui et est contré
|
45+3
|
Le Cercle tente sa chance de loin
Aucun danger pour Peano
|
45
|
Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
|
44
|
Minda contré
Il était temps pour la RAAL, l'attaquant équatorien s'était fait oublier dans le rectangle
|
40
|
Occasion pour le Cercle
Ngoura prend le dessus sur Okou mais se dernier tacle de toute justesse, il faut ensuite une parade de Peano pour écarter le danger
|
39
|
Ngoura rate son penalty !
L'attaquant du Cercle tente la Panenka, son ballon rebondit sur la barre ! Toujours 1-0 pour la RAAL
|
38
|
Steve Ngoura manque le penalty
|
37
|
C'est bel et bien un penalty pour le Cercle
L'arbitre n'a pas mis longtemps devant le petit écran, appelé par le VAR
|
36
|
Penalty pour Cercle de Bruges
|
36
|
Le Cercle réclame un penalty
Le VAR revoit les images, la faute de main de Lutonda sur le centre de Magnée semble nette
|
34
|
Penalty à suivre pour Cercle de Bruges? Le VAR analyse la phase.
|
30
|
Peano à l'abordage
Van der Bruggen ouvre parfaitement pour Diop, qui remet de la tête vers le petit rectangle, Peano intervient comme il peut devant deux attaquants brugeois
|
28
|
Ngoura reprend au-dessus
Nazinho va jusqu'au bout de son effort sur le flanc et centre, la tête d'Ngoura n'est pas cadrée
|
26
|
Carte jaune pour Edan Diop
|
26
|
La RAAL passe devant !
Coup franc pour les Loups, le ballon est dégagé plein axe et arrive à Thierry Lutonda, qui reprend parfaitement, c'est 1-0 !
|
24
|
But de Thierry Lutonda
|
23
|
Frappe d'Ngoura
Récipération haute du Cercle pour lancer son attaquant, bien accompagné par Lamego
|
21
|
La RAAL est bel et bien rentrée dans son match
Il y a moins d'espace devant la défense qu'en début de match
|
19
|
Centre de Lutonda
Mendy n'est pas loin de pouvoir dévier, le gardien du Cercle capte en deux temps
|
16
|
Première frappe des Loups
Sur un second ballon, Ito tente sa chance, ça passe à coté
|
15
|
La RAAL réclame un penalty
Le VAR investigue la phase mais ne signale rien sur le centre contré de Lutonda
|
11
|
|
10
|
Plusieurs phases arrêtées pour le Cercle
La RAAL a de la taille pour répondre dans le trafic aérien
|
7
|
Encore une occasion pour le Cercle
Diop part dans le dos de la défense et dribble Peano mais pousse son ballon trop loin, la RAAL va devoir resserrer quelques boulons
|
7
|
Première frappe
Elle est à mettre à l'actif des visiteurs, le ballon d'Ngoura finit dans les bras de Peano
|
4
|
Occasion avortée pour le Cercle
Coup franc pour la RAAL, le ballon donne...un contre pour le Cercle, mais le contrôle raté de Diop l'empêche de se présenter face à Peano
|
3
|
Déjà beaucoup de duels au milieu de terrain
Le Cercle parvient toutefois à trouver quelques espaces
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
RAAL La Louvière - Cercle de Bruges: 0-0
|
19:13
|
Les 22 acteurs montent sur le terrain
Avec un show lumineux pour pour chauffer le public à blanc
|
19:05
|
La RAAL peut mettre son adversaire du soir à cinq points
En cas de victoire brugeoise, le Cercle passerait par contre devant. Le match de ce soir pourrait donc faire une belle différence au classement.
|
18:51
|
Pas de surprise côté louviérois
En Coupe, les réservistes n'ont pas été aidés par les conditions à Heist et ont tout de même fini par décrocher la qualification, ils retournent tout de même sur le banc
|
18:43
|
Bonjour à tous, bienvenue sur ce live
On se retrouve à l'Easi Arena pour ce match entre La Louvière et le Cercle de Bruges
|
Banc: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Alexis Beka Beka - Pape Moussa Fall - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Maxence Maisonneuve - Lucas Bretelle - Dario Benavides
Cercle de Bruges: Maxime Delanghe - Gary Magnée - Edgaras Utkus - Emmanuel Kakou - Flavio Nazinho - Edan Diop - Pieter Gerkens - Hannes Van der Bruggen - Alan Minda - Steve Ngoura - Oumar Diakite
Banc: Warleson - Lawrence Agyekum - Erick - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Heriberto Jurado - Nils De Wilde - Krys Kouassi - Christiaan Ravych
