Le sauveur de la RAAL voulait se racheter : "C'est moi qui devais être au marquage sur le corner"

Maxime Pau a offert la victoire à la RAAL contre le Cercle de Bruges. Derrière l'euphorie, il se montre assez lucide sur les défis qui attendent l'équipe.

Frédéric Taquin n'a utilisé qu'une seule salve de changements, mais elle a fait du bien aux Loups : Maxence Maisonneuve est passé tout proche de faire le break, c'est finalement Maxime Pau, autre nouveau venu sur le terrain, qui a fait basculer la rencontre dans le temps additionnel, alors que l'équipe venait de concéder l'égalisation.

"Celle-là, elle fait du bien. Surtout avec un tel scénario. Ça aurait été mieux de ne pas se faire peur en gardant le 1-0 mais pour les émotions, c'est une belle victoire. Gagner contre le Club de Bruges, contenir l'Union, c'est du bonus : les victoires les plus importantes, c'est contre les concurrents directs", explique-t-il à notre micro.

Le Français avait à cœur de se racheter : "C'est moi qui devais être au marquage sur le corner, c'est bien que j'aie pu me rattraper. Il fallait prendre des points, c'était un adversaire direct. On en prenait ces derniers temps, mais en faisant beaucoup de matchs nuls, il nous fallait une victoire pour avancer un peu plus sereinement".

La Louvière ne dévie pas de sa feuille de route

"On a été efficaces, c'est ce qui nous manquait lors des derniers matchs, on a pas mal vendangé lors des derniers matchs. On savait qu'on était solides, si on parvient à être efficaces devant, on va prendre des points, on est sur la bonne voie", poursuit-il.





La RAAL revient ainsi à hauteur du Standard : "Pour le moment, on cherche d'abord à distancer les équipes derrière nous. Quand on aura de la marge, on pourra regarder celles devant nous. La prochaine étape, c'est parvenir à enchaîner des victoires. Ce n'est pas simple, mais ce serait bien après avoir enchaîné les partages".

Buteur en Coupe, supersub ce soir, Maxime Pau a vécu une belle semaine, lui qui a perdu sa place de titulaire depuis quelques semaines. "Commencer plus souvent comme titulaire ? C'est le coach qui décide, mais j'espère avoir envoyé un bon signal (rires)".