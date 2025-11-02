Quel temps additionnel de folie ! La RAAL passe par toutes les émotions contre le Cercle

Scott Crabbé depuis La Louvière
Quel temps additionnel de folie ! La RAAL passe par toutes les émotions contre le Cercle
Photo: © photonews

La Louvière s'est imposée 2-1 contre le Cercle de Bruges. Les Loups ont pourtant bien cru voir leur victoire s'envoler.

La nuit tombée sur la Région du Centre, les Loups se sont fait entendre pour la venue du Cercle de Bruges dans leur tanière. Une rencontre pour laquelle Frédéric Taquin a relancé les titulaires laissés au repos en Coupe de Belgique. Même topo côté brugeois : Onur Cinel a aligné son équipe type.

D'emblée, le Cercle a poussé, sa présence dans le dernier tiers du terrain a fait souffrir la RAAL. Cette dernière a bien failli être sanctionnée pour l'espace laissé dans l'entrejeu. Les visiteurs en ont profité pour lancer plusieurs fois leur attaquant face à Marcos Peano. Mais le gardien argentin s'en est sorti sans parade à effectuer grâce à la conduite de balle brouillonne d'Alan Minda et Steve Ngoura.

Un quart d'heure de chauffe pour la RAAL

Frédéric Taquin a ensuite resserré quelques boulons et ses hommes sont entrés dans leur match. La première frappe des Loups tombe au quart d'heure de jeu, un envoi de Joël Ito sur un ballon repoussé dans l'axe. C'est une phase identique qui a amené l'ouverture du score des Loups. Cette fois, c'est Thierry Lutonda qui a profité d'un coup franc très mal dégagé pour reprendre hors de portée de Maxime Delanghe (24e, 1-0). Le premier but inscrit à l'Easi Arena depuis le 13 septembre.

Lutonda a encore failli faire monter la moyenne des buts marqués dans le nouveau stade...en concédant un penalty. Appelé par le VAR, l'arbitre Bert Put n'a pas mis longtemps à sanctionner sa faute de main sur un centre venu de la droite. Mais la RAAL a poussé un grand soupir de soulagement en revoyant la Panenka de Steve Ngoura rebondir contre la transversale.

Un indice clair que la RAAL n'était pas à l'abri d'un retour de son adversaire. Ngoura a d'ailleurs posé bien des problèmes par sa puissance au moment de prendre la profondeur, mais la défense louviéroise a à chaque pu intervenir d'une manière ou d'une autre, quitte à envoyer Peano à l'abordage sur des centres dangereux, 1-0 au repos.

La deuxième mi-temps a commencé par une nouvelle frayeur, un nouveau penalty sifflé par Bert Put contre les Loups pour une faute de main de Djibril Lamego. Mais cette fois, c'est le VAR qui a soulagé l'EASI Arena en appelant l'arbitre à venir se rendre compte de son erreur.

La RAAL a alors reculé et n'a plus offert le moindre espace à son adversaire, qui a multiplié les centres, en vain. Monté au jeu pour faire le ménage devant la défense, Maxence Maisonneuve a d'ailleurs bien senti le coup pour exploiter une reconversion de Jordi Liongola mais sa reprise a été détournée de toute justesse par Delanghe pour entamer le dernier quart d'heure.

Un dernier quart d'heure qui s'annonçait sans histoire, jusqu'au temps additionnel. Alors que La Louvière s'apprêtait à exulter, le Cercle de Bruges a glacé tout un stade en égalisant sur corner. Mais à peine le ballon remis en jeu, la RAAL a fait rugir son public pour de bon en faisant 2-1 sur le gong via Maxime Pau, laissé trop seul au petit rectangle.

Une fin de match de folie qui permet à l'équipe de retrouver le goût de la victoire en championnat, après quatre partages de rang. La RAAL est désormais dixième, à hauteur du Standard, le Cercle est cinq points derrière.

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
