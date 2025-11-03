Réaction Une première pour la RAAL depuis la venue du Standard : "Le danger était omniprésent, on ne maîtrisait rien"

Scott Crabbé depuis La Louvière
| Commentaire
Une première pour la RAAL depuis la venue du Standard : "Le danger était omniprésent, on ne maîtrisait rien"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La RAAL est parvenue à l'emporter malgré la domination du Cercle de Bruges. En conférence de presse, Frédéric Taquin a reconnu les mérites de son adversaire.

Cette fois, la pièce est tombée du côté des Loups. Après plusieurs matchs frustrants soldés par des défaites dans le temps additionnel à l'extérieur en début de saison, c'est la RAAL qui a profité d'une seconde de flottement pour faire déchanter son adversaire. Onur Cinel s'est ainsi présenté furieux en conférence de presse.

Frédéric Taquin s'est montré compatissant : "Je comprends la frustration de mon collègue, le Cercle a joué un match très abouti, ils ont généré du chaos dans ma défense en amenant beaucoup de monde dans le rectangle. Contre l'Union, Charleroi, ou même le Club de Bruges, on était dans le contrôle, pas aujourd'hui. Le danger était omniprésent. On ne maîtrisait rien".

Les Loups poussés dans leurs retranchements

Après dix minutes, la RAAL a dû se réorganiser à cause de l'espace laissé devant la défense, dans le dos des milieux de terrain : "On était partagés entre la volonté de les pousser à la faute et celle de garder un bloc compact. Nos attaquants étaient trop hauts, ça donnait de l'espace entre les lignes. Le Cercle était très fort pour jouer entre les lignes, contrôler et se retourner. J'ai demandé un bloc plus compact. On est passés d'un 3-5-2 à un 3-4-3, pour également avoir plus de contrôle sur la largeur. La réponse était moyenne, on a pu rééexpliquer ce qu'on voulait à la mi-temps".

"Ce sont des points qu'on ne mérite peut-être pas, mais ça s'équilibre sur une saison. Quand on voit les matchs qu'on perd à Malines et à Saint-Trond, on récupère les points ici. Je suis content d'avoir donné des émotions à nos supporters dans un jour où on était, pour moi, pas bons du tout. Même si je ne suis pas sûr qu'on était dans un mauvais jour, le Cercle a surtout très bien joué. Le triple changement dans la dernière demi-heure a rééquilibré tout ça", poursuit-il.

La RAAL a su frapper au bon moment pour arracher la victoire juste après avoir encaissé dans le temps additionnel : "Le Cercle est très ambitieux dans son football. Mais la Pro League est un championnat très cynique. Il ne faut pas laisser d'opportunités à l'adversaire, sinon c'est la punition. Avec leur plan de jeu, il y a des espaces derrière, c'est difficile de gérer la largeur avec deux hommes. C'est un peu pareil à Genk, où on avait su faire preuve de justesse dans nos reconversions, ici un peu moins, sauf à la toute fin".

Presque de quoi éclipser le fait que le Cercle est la première équipe à marquer à l'Easi Arena depuis...le Standard, lors de la première journée de championnat : "On prend confiance, on se dit que personne ne va marquer ici. Mais à la 93e, je faisais moins le malin. On prend ce but sur phase arrêtée, ce qui ne nous arrive pas souvent. Pour l'ensemble de son oeuvre, le Cercle méritait clairement son égalisation, même si on a eu l'occasion pour faire le break avant ça".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
Standard
Frédéric Taquin

Plus de news

Il termine son préavis : un nouvel entraîneur adjoint va s'engager au Standard

Il termine son préavis : un nouvel entraîneur adjoint va s'engager au Standard

15:30
La Louvière fait disjoncter son adversaire : le monologue du coach du Cercle à la hauteur de l'événement Réaction

La Louvière fait disjoncter son adversaire : le monologue du coach du Cercle à la hauteur de l'événement

09:20
Le sauveur de la RAAL voulait se racheter : "C'est moi qui devais être au marquage sur le corner" Réaction

Le sauveur de la RAAL voulait se racheter : "C'est moi qui devais être au marquage sur le corner"

08:20
"Nos styles de jeu se ressemblent" : voici ce que l'Union devra faire pour prendre des points à Madrid

"Nos styles de jeu se ressemblent" : voici ce que l'Union devra faire pour prendre des points à Madrid

15:00
Belgique - Argentine dès ce lundi : comment et où suivre la Coupe du monde U17

Belgique - Argentine dès ce lundi : comment et où suivre la Coupe du monde U17

14:40
1
Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?

Discussions avec la direction, absent à l'entraînement : Stef Wils à l'Antwerp, stop ou encore ?

14:20
"Le rôle de ma vie" : Toby Alderweireld devient... acteur de cinéma

"Le rôle de ma vie" : Toby Alderweireld devient... acteur de cinéma

14:00
Jordi Liongola homme du match, l'attaque au service du collectif : les notes de la RAAL Analyse

Jordi Liongola homme du match, l'attaque au service du collectif : les notes de la RAAL

22:40
🎥 Alexis Saelemaekers sort un match XXL face à son ancien club, mais est au cœur d'une polémique en Italie

🎥 Alexis Saelemaekers sort un match XXL face à son ancien club, mais est au cœur d'une polémique en Italie

13:40
1
Un cadre du KRC Genk franchit une étape importante !

Un cadre du KRC Genk franchit une étape importante !

12:40
Christos Tzolis se confie avant le choc face au FC Barcelone : "J'ai déjà joué à La Masia"

Christos Tzolis se confie avant le choc face au FC Barcelone : "J'ai déjà joué à La Masia"

13:00
Un ancien arbitre n'en revient pas après ce tacle violent : "Je n'ai pas souvent vu une faute aussi grave"

Un ancien arbitre n'en revient pas après ce tacle violent : "Je n'ai pas souvent vu une faute aussi grave"

12:20
Ivan Leko se remet en question après la nouvelle lourde défaite de La Gantoise : "Ça m'inquiète"

Ivan Leko se remet en question après la nouvelle lourde défaite de La Gantoise : "Ça m'inquiète"

12:00
Quel temps additionnel de folie ! La RAAL passe par toutes les émotions contre le Cercle

Quel temps additionnel de folie ! La RAAL passe par toutes les émotions contre le Cercle

21:20
2
"Il a plus besoin de soutien qu'autre chose" : l'entraîneur du LOSC évoque le cas d'Arnaud Bodart

"Il a plus besoin de soutien qu'autre chose" : l'entraîneur du LOSC évoque le cas d'Arnaud Bodart

10:30
L'autre Bertaccini : alors qu'Adriano brille avec Anderlecht, son frère retrouve aussi le sourire en D1 ACFF

L'autre Bertaccini : alors qu'Adriano brille avec Anderlecht, son frère retrouve aussi le sourire en D1 ACFF

11:40
"C'est un bon point à l'extérieur" : Gaëtan Englebert lucide après le match nul du RFC Liège

"C'est un bon point à l'extérieur" : Gaëtan Englebert lucide après le match nul du RFC Liège

11:21
Quand le RWDM a failli recruter un Diable Rouge... mais que cela ne s'est pas fait à cause de John Textor

Quand le RWDM a failli recruter un Diable Rouge... mais que cela ne s'est pas fait à cause de John Textor

11:00
"Je suis un génie en matière de tactique" : Pep Guardiola interrogé sur Jérémy Doku

"Je suis un génie en matière de tactique" : Pep Guardiola interrogé sur Jérémy Doku

10:00
Thibaut Courtois réagit à une grande annonce : "Congrats, mon ami"

Thibaut Courtois réagit à une grande annonce : "Congrats, mon ami"

09:40
"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain

"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain

08:40
Le CEO du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il n'a pas fait que ramener le plaisir"

Le CEO du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il n'a pas fait que ramener le plaisir"

09:00
L'ancien joueur du Standard, Aron Dønnum, accusé de racisme, réagit : "Je suis très, très triste"

L'ancien joueur du Standard, Aron Dønnum, accusé de racisme, réagit : "Je suis très, très triste"

08:00
🎥 Dernier homme, vraiment ? La carte rouge qui a plombé l'Antwerp à Saint-Trond fait débat

🎥 Dernier homme, vraiment ? La carte rouge qui a plombé l'Antwerp à Saint-Trond fait débat

07:00
Le FC Barcelone prend confiance avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

Le FC Barcelone prend confiance avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

07:30
Malgré un bon match contre Genk, les fans de Westerlo... sifflent leur équipe : "Incompréhensible"

Malgré un bon match contre Genk, les fans de Westerlo... sifflent leur équipe : "Incompréhensible"

06:30
Un trio qui fait vibrer : Vincent Euvrard a-t-il trouvé la bonne formule, au Standard ? Interview

Un trio qui fait vibrer : Vincent Euvrard a-t-il trouvé la bonne formule, au Standard ?

19:30
1
Il fait déjà oublier José Mourinho : débuts idylliques pour Domenico Tedesco en Turquie

Il fait déjà oublier José Mourinho : débuts idylliques pour Domenico Tedesco en Turquie

06:00
Le petit frère d'un Anderlechtois élu meilleur joueur d'un tournoi international avec les U15 d'Anderlecht

Le petit frère d'un Anderlechtois élu meilleur joueur d'un tournoi international avec les U15 d'Anderlecht

23:00
2
🎥 Max Dean perd le contrôle : une agression incompréhensible sur Mathieu Maertens et un excès de colère

🎥 Max Dean perd le contrôle : une agression incompréhensible sur Mathieu Maertens et un excès de colère

21:40
Officiel : l'aventure s'arrête après 16 matchs et seulement 4 victoires pour Will Still

Officiel : l'aventure s'arrête après 16 matchs et seulement 4 victoires pour Will Still

22:20
Arne Engels décisif : le Celtic remporte le Old Firm contre les Rangers de Nicolas Raskin

Arne Engels décisif : le Celtic remporte le Old Firm contre les Rangers de Nicolas Raskin

22:00
Ivan Leko bouche bée après la déroute de Gand à OHL : "Il fallait juste rester calme"

Ivan Leko bouche bée après la déroute de Gand à OHL : "Il fallait juste rester calme"

21:00
Un seul but a suffi : Saint-Trond bat l'Antwerp, qui glisse à... l'avant-dernière place de Pro League

Un seul but a suffi : Saint-Trond bat l'Antwerp, qui glisse à... l'avant-dernière place de Pro League

20:40
Les leaders battus, le dernier gagne, et une grosse gifle pour terminer la journée des surprises en D1 ACFF

Les leaders battus, le dernier gagne, et une grosse gifle pour terminer la journée des surprises en D1 ACFF

20:00
Un concurrent direct en visite : La Louvière peut réaliser une opération en or

Un concurrent direct en visite : La Louvière peut réaliser une opération en or

02/11

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved