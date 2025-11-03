Une première pour la RAAL depuis la venue du Standard : "Le danger était omniprésent, on ne maîtrisait rien"

La RAAL est parvenue à l'emporter malgré la domination du Cercle de Bruges. En conférence de presse, Frédéric Taquin a reconnu les mérites de son adversaire.

Cette fois, la pièce est tombée du côté des Loups. Après plusieurs matchs frustrants soldés par des défaites dans le temps additionnel à l'extérieur en début de saison, c'est la RAAL qui a profité d'une seconde de flottement pour faire déchanter son adversaire. Onur Cinel s'est ainsi présenté furieux en conférence de presse.

Frédéric Taquin s'est montré compatissant : "Je comprends la frustration de mon collègue, le Cercle a joué un match très abouti, ils ont généré du chaos dans ma défense en amenant beaucoup de monde dans le rectangle. Contre l'Union, Charleroi, ou même le Club de Bruges, on était dans le contrôle, pas aujourd'hui. Le danger était omniprésent. On ne maîtrisait rien".

Les Loups poussés dans leurs retranchements

Après dix minutes, la RAAL a dû se réorganiser à cause de l'espace laissé devant la défense, dans le dos des milieux de terrain : "On était partagés entre la volonté de les pousser à la faute et celle de garder un bloc compact. Nos attaquants étaient trop hauts, ça donnait de l'espace entre les lignes. Le Cercle était très fort pour jouer entre les lignes, contrôler et se retourner. J'ai demandé un bloc plus compact. On est passés d'un 3-5-2 à un 3-4-3, pour également avoir plus de contrôle sur la largeur. La réponse était moyenne, on a pu rééexpliquer ce qu'on voulait à la mi-temps".

"Ce sont des points qu'on ne mérite peut-être pas, mais ça s'équilibre sur une saison. Quand on voit les matchs qu'on perd à Malines et à Saint-Trond, on récupère les points ici. Je suis content d'avoir donné des émotions à nos supporters dans un jour où on était, pour moi, pas bons du tout. Même si je ne suis pas sûr qu'on était dans un mauvais jour, le Cercle a surtout très bien joué. Le triple changement dans la dernière demi-heure a rééquilibré tout ça", poursuit-il.





La RAAL a su frapper au bon moment pour arracher la victoire juste après avoir encaissé dans le temps additionnel : "Le Cercle est très ambitieux dans son football. Mais la Pro League est un championnat très cynique. Il ne faut pas laisser d'opportunités à l'adversaire, sinon c'est la punition. Avec leur plan de jeu, il y a des espaces derrière, c'est difficile de gérer la largeur avec deux hommes. C'est un peu pareil à Genk, où on avait su faire preuve de justesse dans nos reconversions, ici un peu moins, sauf à la toute fin".

Presque de quoi éclipser le fait que le Cercle est la première équipe à marquer à l'Easi Arena depuis...le Standard, lors de la première journée de championnat : "On prend confiance, on se dit que personne ne va marquer ici. Mais à la 93e, je faisais moins le malin. On prend ce but sur phase arrêtée, ce qui ne nous arrive pas souvent. Pour l'ensemble de son oeuvre, le Cercle méritait clairement son égalisation, même si on a eu l'occasion pour faire le break avant ça".