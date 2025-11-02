Jordi Liongola homme du match, l'attaque au service du collectif : les notes de la RAAL

La RAAL a vécu un match très riche en émotions contre le Cercle de Bruges. Voici les notes des joueurs.

Peano (7) : bien heureux de voir les attaquants brugeois manquer de justesse au moment de se présenter face à lui en début de match, quelques interventions bien senties sur des centres vicieux.

Faye (7) : son gabarit a fait du bien face à la puissance des attaquants du Cercle, il a ainsi souvent coulissé dans le trio arrière pour s'occuper personnellement des duels au sol.

Okou (6,5) : parfois pris dans son dos mais jusqu'au-boutiste pour réparer les dégâts, d'un tacle bien senti.

Lamego (6) : quelques relances intéressantes de son pied gauche, beaucoup de boulot défensivement. Parfois pris entre deux chaises avec la présence brugeoise dans sa zone.





Liongola (8) : la physionomie de la rencontre l'a rarement autorisé à porter le danger sur son flanc comme il l'aurait voulu dans un premier temps. Mais il est resté appliqué défensivement, même au moment de passer à gauche. Revenu à l'offensive dans la dernière demi-heure, avec une offrande à Maisonneuve qui a déjà failli faire 2-0 avant un dernier rush pour l'assist fatidique sur le 2-1.

Gueulette (6) : très souvent trop seul à faire le sale boulot en début de match, ce qui a permis au Cercle d'exploiter l'espace dans le dos de l'entrejeu. Mais la mise au point de Frédéric Taquin lui a amené plus de soutien, lui permettant d'évoluer dans son rôle habituel.

Ito (6,5) : l'un des seuls à casser des lignes dans l'entrejeu, par ses passes verticales et ses dribbles, mais souvent fort seul pour véritablement parler de relais.

Maës (7) : au four et au moulin pour essayer d'apporter des supériorités sur les flancs et gratter quelques seconds ballons, match très courageux de sa part.

Lutonda (7): l'un des acteurs clés de la première mi-temps avec un but sur une frappe très pure depuis l'entrée de la surface et un penalty concédé pour une faute de main incontestable dont n'a pas profité le Cercle.

Afriyie (6): la caution profondeur de la RAAL avec beaucoup d'appels mais très peu de ballons exploitables. Beaucoup de courses gratuites mais parfois trop frêle face aux défenseurs brugeois.

Mendy (6): toujours beaucoup de générosité de sa part dans les duels et le pressing, souvent occupé à couper les angles pour empêcher le Cercle de se relancer. Mais très peu vu ballon au pied, il n'a d'ailleurs pas tenté la moindre frappe au but.