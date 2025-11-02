Un concurrent direct en visite : La Louvière peut réaliser une opération en or

Photo: © photonews

La RAAL accueille le Cercle de Bruges ce soir. Le match de Coupe contre Heist a nécessité une grosse débauche d'énergie, mais beaucoup de titulaires avaient été laissés au repos.

Voilà désormais sept matchs que La Louvière n'a plus connu le goût de la défaite. La série comprend beaucoup de partages et même de matchs nuls, mais les Loups montrent que même en souffrance, ils parviennent à ne pas céder. Une résilience particulièrement mise à l'épreuve sur les sept derniers jours.

Dimanche dernier, la RAAL a dû faire face aux assauts de Genk pour ramener un point du Limbourg. Mercredi, en Coupe, les hommes de Frédéric Taquin ont eu toutes les peines du monde à émerger à Heist, dans des conditions de jeu assez dramatiques, que ce soit au niveau de l'état du terrain ou de la météo.

La rencontre a tout de même permis de donner du temps de jeu à des garçons comme Célestin De Schrevel, Matthis Riou, Nolan Gillot, Sekou Sidibé, Lucas Bretelle, Mohamed Guindo et même Alexis Beka Beka, qui a disputé ses toutes premières minutes avec les Verts.

Les titulaires habituels de retour

Face au Cercle de Bruges, Taquin devrait revenir à un onze plus classique. "La qualification en Coupe était un objectif, forcément, mais le plus important pour nous est le championnat. On a fait un résultat exceptionnel à Genk, avec un bloc équipe très solide et en étant dangereux. Les joueurs étaient très heureux et fiers de ce qu’ils avaient accompli dans la difficulté", explique-t-il en conférence de presse, cité par Le Soir

En face, le Cercle a aussi retrouvé une certaine solidité (quatre rencontres de rang sans défaite). De quoi nous valoir un match assez équilibré...voire fermé ? La Louvière jouera en tout cas pour gagner : "Ce sera une finale de Coupe du monde. On veut éviter les Relegation Playoffs et une victoire nous donnerait une bonne bouffée d’air frais et serait juste exceptionnelle pour le capital confiance". Une victoire aujourd'hui pourrait effectivement repousser les Groen en Zwart à cinq points.

Suis RAAL La Louvière - Cercle de Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 19:15.

