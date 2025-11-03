La Louvière fait disjoncter son adversaire : le monologue du coach du Cercle à la hauteur de l'événement

Le Cercle de Bruges a dominé la RAAL mais n'est pas parvenu à repartir avec le moindre point. Onur Cinel n'en croyait pas ses yeux.

Pendant que tout le banc de Frédéric Taquin était tout entier sur le terrain pour fêter le but de la délivrance de Maxime Pau, les visiteurs ne savaient trop que faire. Deux minutes plus tôt, c'était pourtant bien le Cercle qui avait fait taire La Louvière en égalisant sur corner. Ce temps additionnel hantera encore longtemps l'entraîneur burgeois Onur Cinel.

"C'est la première fois en treize matchs que nous repartons aussi incroyablement déçus, c'était un match impossible à perdre. Avant cela, j'étais soit frustré, soit content en fonction du résultat. Mais ce soir, cela va plus loin que ça", commence-t-il en conférence de presse.

Trop de négligence dans les moments clés

"À l'image de ce penalty qu'on ne peut pas tirer de cette manière, je crois toujours qu'on est dans un cauchemar, cela ne peut pas s'être passé comme ça. On doit s'excuser auprès de nos supporters. Malgré toute la frustration, on parvient encore à égaliser dans le temps additionnel, mais on va encore perdre le ballon de manière naïve. C'était un peu comme si on assistait à un match d'une équipe de jeunes contre une équipe adulte", grimace-t-il.

Le Cercle a pourtant dominé son sujet mais a caviardé toutes les occasions qu'il a pu : "Voilà neuf matchs (sur treize) qu'on a les meilleurs expected goals, on gagne deux matchs, ça résume la saison compliquée qu'on vit. Mais on a l'équipe la plus jeune de l'élite, j'y étais préparé. Seulement, j'espérais que le process aille plus vite qu'actuellement. Mais je vois toujours du positif".





Reste qu'en ce moment, c'est une frustration extrême qui domine : "La Louvière n'avait plus encaissé à domicile depuis cinq matchs, nous obtenons un penalty pour le tirer comme ça ? On parvient quand même à marquer et on donne un cadeau comme ça dans la foulée ? Je suis très déçu".