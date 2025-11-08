Suis Charleroi - Westerlo en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.
-
Date: 08/11/2025 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 14
Retrouvailles pour Rik De Mil : quand Romeo Vermant et Lucas Stassin luttaient pour une place en pointe
Charleroi accueille Westerlo ce soir. Rik De Mil retrouve son ancienne équipe, il opèrera un changement majeur dans son onze de base.

Après son intérim au Club de Bruges, Westerlo avait été la première vraie expérience de Rik De Mil comme entraîneur principal. Cela avait débouché sur le maintien de l'équipe, mais l'ambiance n'était pas à la fête. La fin de match controversée contre Genk (où les deux équipes avaient tout à gagner avec un partage et ne bougeaient plus en fin de match) avait servi de prétexte pour se séparer de l'entraîneur.

De Mil ne tombera évidemment pas dans le piège de sous-estimer Westerlo. Depuis des années, les Campinois investissent dans les jeunes talents présentant une grosse marge de progression. Une rengaine souvent entendue dans nos clubs, mais qui ne trompe pas quand l'on regarde après-coup les joueurs que De Mil avait sous la main.

Un club qui a des ambitions

En attaque, l'actuel entraîneur de Charleroi avait par exemple le choix entre Matija Frigan, Lucas Stassin et Romeo Vermant. Cette saison, un buteur comme Nacho Ferri a tout pour, à son tour, franchir un cap en Campine.

Débarqué de Courtrai, l'Espagnol en est à 4 buts et 2 assists, il avait notamment planté un doublé sur le terrain du Club de Bruges, lors du fameux partage 5-5. Ce soir, ce ne sera pas Martin Delavallée qui sera chargé de repousser ses tirs. En conférence de presse, Rik De Mil a confirmé que Mohamed Koné le remplacerait entre les perches après quelques dernières sorties moins assurées.

"On a deux jeunes bons gardiens et c’est normal d’avoir des hauts et des bas avec des jeunes. Je pense que Martin Delavallée a besoin de souffler un peu, Momo jouera ce samedi. Mais Martin sait qu’il y a une grande chance que Koné parte à la CAN dans un mois donc que sa chance pourrait revenir rapidement", explique-t-il, cité par SudInfo.

Prono Charleroi - Westerlo

Charleroi gagne
Partage
Charleroi Charleroi gagne Partage Westerlo Westerlo gagne
78.16% 17.75% 4.1%
Les plus populaires
2-1
(109x)		 2-0
(59x)		 1-1
(39x)

Comparatif Charleroi - Westerlo

Classement

11
12

Points

15
15

Gagner

4
4

Perdre

6
6

Buts inscrits

16
19

Buts reçus

20
22

Cartes jaunes

29
19

Cartes rouges

2
0

face-à-face remportés

18
8
15
09/05 20:45 Charleroi Charleroi 4-3 Westerlo Westerlo
11/04 20:45 Westerlo Westerlo 2-2 Charleroi Charleroi
22/02 18:15 Westerlo Westerlo 1-3 Charleroi Charleroi
09/11 20:45 Charleroi Charleroi 1-0 Westerlo Westerlo
01/03 20:45 Westerlo Westerlo 0-1 Charleroi Charleroi
25/11 18:15 Charleroi Charleroi 3-2 Westerlo Westerlo
01/04 18:15 Westerlo Westerlo 2-3 Charleroi Charleroi
17/09 20:45 Charleroi Charleroi 2-3 Westerlo Westerlo
03/02 16:30 Charleroi Charleroi 1-0 Westerlo Westerlo
15/05 20:30 Westerlo Westerlo 0-2 Charleroi Charleroi
14/04 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
11/02 20:00 Charleroi Charleroi 2-1 Westerlo Westerlo
22/10 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 Charleroi Charleroi
19/12 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
22/08 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 Westerlo Westerlo
29/11 18:00 Westerlo Westerlo 2-3 Charleroi Charleroi
02/08 20:00 Charleroi Charleroi 2-3 Westerlo Westerlo
20/03 18:00 Westerlo Westerlo 2-2 Charleroi Charleroi
13/11 20:00 Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
22/02 19:30 Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
20/02 20:00 Westerlo Westerlo 4-0 Charleroi Charleroi
24/10 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 Westerlo Westerlo
23/10 19:30 Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
18/01 18:00 Charleroi Charleroi 1-2 Westerlo Westerlo
16/08 20:00 Westerlo Westerlo 1-0 Charleroi Charleroi
26/01 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 Westerlo Westerlo
10/08 20:30 Westerlo Westerlo 1-0 Charleroi Charleroi
08/04 18:00 Westerlo Westerlo 0-1 Charleroi Charleroi
05/11 18:00 Charleroi Charleroi 1-2 Westerlo Westerlo
03/04 19:30 Charleroi Charleroi 0-3 Westerlo Westerlo
02/04 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Charleroi Charleroi
29/10 20:00 Charleroi Charleroi 2-1 Westerlo Westerlo
28/10 19:30 Westerlo Westerlo 1-2 Charleroi Charleroi
29/01 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
21/08 20:00 Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
20/08 19:30 Westerlo Westerlo 2-3 Charleroi Charleroi
20/03 15:00 Charleroi Charleroi 3-1 Westerlo Westerlo
26/10 15:00 Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
25/05 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 Charleroi Charleroi
21/12 20:00 Charleroi Charleroi 1-0 Westerlo Westerlo
30/11 00:00 Charleroi Charleroi 0-3 Westerlo Westerlo
"Charleroi a déjà servi de tremplin, alors pourquoi pas moi ?" : Étienne Camara espère franchir un cap

07/11

Étienne Camara s'est exprimé sur son avenir et son rôle à Charleroi. Il espère parvenir à franchir un cap dans un futur proche.

