Retrouvailles pour Rik De Mil : quand Romeo Vermant et Lucas Stassin luttaient pour une place en pointe

Charleroi accueille Westerlo ce soir. Rik De Mil retrouve son ancienne équipe, il opèrera un changement majeur dans son onze de base.

Après son intérim au Club de Bruges, Westerlo avait été la première vraie expérience de Rik De Mil comme entraîneur principal. Cela avait débouché sur le maintien de l'équipe, mais l'ambiance n'était pas à la fête. La fin de match controversée contre Genk (où les deux équipes avaient tout à gagner avec un partage et ne bougeaient plus en fin de match) avait servi de prétexte pour se séparer de l'entraîneur.

De Mil ne tombera évidemment pas dans le piège de sous-estimer Westerlo. Depuis des années, les Campinois investissent dans les jeunes talents présentant une grosse marge de progression. Une rengaine souvent entendue dans nos clubs, mais qui ne trompe pas quand l'on regarde après-coup les joueurs que De Mil avait sous la main.

Un club qui a des ambitions

En attaque, l'actuel entraîneur de Charleroi avait par exemple le choix entre Matija Frigan, Lucas Stassin et Romeo Vermant. Cette saison, un buteur comme Nacho Ferri a tout pour, à son tour, franchir un cap en Campine.

Débarqué de Courtrai, l'Espagnol en est à 4 buts et 2 assists, il avait notamment planté un doublé sur le terrain du Club de Bruges, lors du fameux partage 5-5. Ce soir, ce ne sera pas Martin Delavallée qui sera chargé de repousser ses tirs. En conférence de presse, Rik De Mil a confirmé que Mohamed Koné le remplacerait entre les perches après quelques dernières sorties moins assurées.

"On a deux jeunes bons gardiens et c’est normal d’avoir des hauts et des bas avec des jeunes. Je pense que Martin Delavallée a besoin de souffler un peu, Momo jouera ce samedi. Mais Martin sait qu’il y a une grande chance que Koné parte à la CAN dans un mois donc que sa chance pourrait revenir rapidement", explique-t-il, cité par SudInfo.