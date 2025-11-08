Charleroi retrouve le chemin de la victoire et son buteur : "Je l'ai un peu volé, mais..."

Charleroi a renoué avec la victoire en s'imposant 2-0 contre Westerlo. Aurélien Scheidler et Kevin Van den Kerkhof se sont présentés soulagés en interview d'après-match.

Poussif en première mi-temps, Charleroi a ouvert le score juste avant la pause et a ensuite eu plusieurs occasions pour se mettre à l'abri. "Ça aurait pu être 3 ou 4 à 0 sur base de nos occasions, c'est une victoire méritée. C'est sûr qu'on a eu un peu de mal à se mettre dedans mais on a su frapper au bon moment", explique Aurélien Scheidler à notre micro.

C'est finalement le Français qui a fait le break, à vingt minutes du terme, pour mettre fin à six matchs de rang sans marquer en championnat. "Pour un attaquant, c'est très important pour la confiance de marquer. Je l'ai un peu volé à Patrick (Pflücke) mais il est aussi très content de me donner un assist. Si j'avais été hors-jeu, je m'en serais vraiment voulu. Il fallait gagner pour passer la trêve avec l'esprit tranquille".

Même son de cloche chez Kévin Van den Kerkhof : "C'était important de gagner aujourd'hui après la défaite au Standard, que ce soit pour les supporters ou pour nous. Je dirais qu'on mérite surtout cette victoire sur base de la deuxième mi-temps. La première était assez spéciale, sans beaucoup d'occasions, on le ressentait sur le terrain. Mais on ouvre le score juste avant la pause, ça nous fait beaucoup de bien".

Refaire des séries pour progresser au classement

Lui aussi aurait pu s'inviter au marquoir, mais sa frappe a été renvoyée par le poteau en deuxième mi-temps : "Sur celle-là, je dois faire mieux, je dois marquer. Mais c'est le football. Heureusement qu'on gagne, je m'en serais voulu encore plus".





Au coup d'envoi, Westerlo comptait le même nombre de points, Charleroi fait donc la bonne opération, tout en doublant également provisoirement la RAAL et le Standard : "On sait que c'est un championnat qui est très serré, très compétitif. Tu gagnes deux matchs d'affilée, tu remontes très vite au classement. Tout se jouera jusqu'à la dernière journée".

"On sait que devant, il y a le Club de Bruges et l'Union qui enchaînent, on sait que ces places-là sont attribuées. Mais on va faire de notre mieux pour aller le plus haut possible. Notre objectif, ça reste les Europe Playoffs, mais on fera les comptes à la fin, la saison est encore longue", poursuit-il.