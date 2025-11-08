Charleroi retrouve le chemin de la victoire et son buteur : "Je l'ai un peu volé, mais..."

Charleroi retrouve le chemin de la victoire et son buteur : "Je l'ai un peu volé, mais..."

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Charleroi a renoué avec la victoire en s'imposant 2-0 contre Westerlo. Aurélien Scheidler et Kevin Van den Kerkhof se sont présentés soulagés en interview d'après-match.

Poussif en première mi-temps, Charleroi a ouvert le score juste avant la pause et a ensuite eu plusieurs occasions pour se mettre à l'abri. "Ça aurait pu être 3 ou 4 à 0 sur base de nos occasions, c'est une victoire méritée. C'est sûr qu'on a eu un peu de mal à se mettre dedans mais on a su frapper au bon moment", explique Aurélien Scheidler à notre micro.

C'est finalement le Français qui a fait le break, à vingt minutes du terme, pour mettre fin à six matchs de rang sans marquer en championnat. "Pour un attaquant, c'est très important pour la confiance de marquer. Je l'ai un peu volé à Patrick (Pflücke) mais il est aussi très content de me donner un assist. Si j'avais été hors-jeu, je m'en serais vraiment voulu. Il fallait gagner pour passer la trêve avec l'esprit tranquille".

Même son de cloche chez Kévin Van den Kerkhof : "C'était important de gagner aujourd'hui après la défaite au Standard, que ce soit pour les supporters ou pour nous. Je dirais qu'on mérite surtout cette victoire sur base de la deuxième mi-temps. La première était assez spéciale, sans beaucoup d'occasions, on le ressentait sur le terrain. Mais on ouvre le score juste avant la pause, ça nous fait beaucoup de bien".

Refaire des séries pour progresser au classement

Lui aussi aurait pu s'inviter au marquoir, mais sa frappe a été renvoyée par le poteau en deuxième mi-temps : "Sur celle-là, je dois faire mieux, je dois marquer. Mais c'est le football. Heureusement qu'on gagne, je m'en serais voulu encore plus".

Au coup d'envoi, Westerlo comptait le même nombre de points, Charleroi fait donc la bonne opération, tout en doublant également provisoirement la RAAL et le Standard : "On sait que c'est un championnat qui est très serré, très compétitif. Tu gagnes deux matchs d'affilée, tu remontes très vite au classement. Tout se jouera jusqu'à la dernière journée".

"On sait que devant, il y a le Club de Bruges et l'Union qui enchaînent, on sait que ces places-là sont attribuées. Mais on va faire de notre mieux pour aller le plus haut possible. Notre objectif, ça reste les Europe Playoffs, mais on fera les comptes à la fin, la saison est encore longue", poursuit-il.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Westerlo

Plus de news

Pflücke et Titraoui ont emmené l'équipe avec eux : les notes de Charleroi contre Westerlo

Pflücke et Titraoui ont emmené l'équipe avec eux : les notes de Charleroi contre Westerlo

21:40
1
Le retour des sourires : d'abord lent à l'allumage, Charleroi se remet du choc wallon

Le retour des sourires : d'abord lent à l'allumage, Charleroi se remet du choc wallon

20:20
🎥 Y avait-il carton rouge pour Owen Maës ? Frédéric Taquin refuse toute polémique

🎥 Y avait-il carton rouge pour Owen Maës ? Frédéric Taquin refuse toute polémique

23:20
Sévèrement réduite à 10, la RAAL prend l'eau et voit sa série d'invincibilité s'arrêter au Bosuil

Sévèrement réduite à 10, la RAAL prend l'eau et voit sa série d'invincibilité s'arrêter au Bosuil

22:44
D1B : Seraing aura de gros regrets, le Lierse enfonce les jeunes de Bruges

D1B : Seraing aura de gros regrets, le Lierse enfonce les jeunes de Bruges

22:21
Tensions à l'Antwerp : les supporters se font entendre avant le match face à la RAAL

Tensions à l'Antwerp : les supporters se font entendre avant le match face à la RAAL

21:20
Kompany monte au créneau : "Vous pensez que je vais le critiquer ? Bien sûr que non"

Kompany monte au créneau : "Vous pensez que je vais le critiquer ? Bien sûr que non"

22:00
Mazzù ne prend pas de gants : "Une première mi-temps catastrophique"

Mazzù ne prend pas de gants : "Une première mi-temps catastrophique"

21:00
Besnik Hasi a tout changé : "Il a son style et c'est ce dont on a besoin"

Besnik Hasi a tout changé : "Il a son style et c'est ce dont on a besoin"

20:40
Encore le jackpot pour le Club de Bruges ? Un grand club s'intéresse à l'une des révélations de la saison

Encore le jackpot pour le Club de Bruges ? Un grand club s'intéresse à l'une des révélations de la saison

19:30
Pas repris par Rudi Garcia, il livre un excellent match de plus : "Il change cette équipe"

Pas repris par Rudi Garcia, il livre un excellent match de plus : "Il change cette équipe"

20:00
L'effet Mazzù est décidément bien là : OHL enchaîne !

L'effet Mazzù est décidément bien là : OHL enchaîne !

18:45
Première historique pour Saint-Trond avant le Standard : Anderlecht va aussi en profiter

Première historique pour Saint-Trond avant le Standard : Anderlecht va aussi en profiter

18:30
Kompany reste invaincu, mais l'incroyable série s'arrête tout de même pour le Bayern

Kompany reste invaincu, mais l'incroyable série s'arrête tout de même pour le Bayern

19:00
Parti d'Anderlecht après 14 matchs en D1B, désormais dans une situation tendue : "Je ne veux pas y penser"

Parti d'Anderlecht après 14 matchs en D1B, désormais dans une situation tendue : "Je ne veux pas y penser"

18:00
"À 17 ans, je n'aurais pas osé" : Adriano Bertaccini admiratif de la réaction de Nathan De Cat à Anderlecht

"À 17 ans, je n'aurais pas osé" : Adriano Bertaccini admiratif de la réaction de Nathan De Cat à Anderlecht

17:30
Les joueurs dans le viseur : "Ne pas s'en rendre compte pendant 45 minutes est inconcevable"

Les joueurs dans le viseur : "Ne pas s'en rendre compte pendant 45 minutes est inconcevable"

16:30
Pas assez bon pour Charleroi, puis attraction de la Challenger Pro League : il peut faire basculer la D1B

Pas assez bon pour Charleroi, puis attraction de la Challenger Pro League : il peut faire basculer la D1B

15:30
Le Bayern Munich et Vincent Kompany visent une première recrue hivernale à 70 millions d'euros

Le Bayern Munich et Vincent Kompany visent une première recrue hivernale à 70 millions d'euros

17:00
Senne Lammens reste invaincu : Manchester United arrache un point dans une fin de match complètement folle

Senne Lammens reste invaincu : Manchester United arrache un point dans une fin de match complètement folle

16:00
"Je ne voulais pas blâmer mes joueurs" : Stef Wils fait son mea-culpa après son étonnante sortie

"Je ne voulais pas blâmer mes joueurs" : Stef Wils fait son mea-culpa après son étonnante sortie

15:00
Après 70 jours sans direction, voilà les nouveaux "boss" d'Anderlecht : de grandes décisions s'imposent déjà

Après 70 jours sans direction, voilà les nouveaux "boss" d'Anderlecht : de grandes décisions s'imposent déjà

14:30
Lukaku en idole et l'amour de Besnik Hasi, Mihajlo Cvetkovic se livre : "Je peux devenir ce genre d'attaquant"

Lukaku en idole et l'amour de Besnik Hasi, Mihajlo Cvetkovic se livre : "Je peux devenir ce genre d'attaquant"

13:30
Marc Brys invité en VIP par le Barça avant la trêve : le sélectionneur à un nouveau tournant de sa carrière

Marc Brys invité en VIP par le Barça avant la trêve : le sélectionneur à un nouveau tournant de sa carrière

14:00
Sanctions officielles : Max Dean sévèrement puni, Daam Foulon s'en sort bien

Sanctions officielles : Max Dean sévèrement puni, Daam Foulon s'en sort bien

13:00
"C'était inacceptable" : Felice Mazzu n'a toujours pas digéré le tacle de Max Dean

"C'était inacceptable" : Felice Mazzu n'a toujours pas digéré le tacle de Max Dean

12:40
Le CEO de l'Union répond aux critiques après la défaite contre l'Atlético : "N'oubliez pas d'où on vient"

Le CEO de l'Union répond aux critiques après la défaite contre l'Atlético : "N'oubliez pas d'où on vient"

12:00
1
Où est-il passé ? Un grand espoir belge mis de côté en sélection

Où est-il passé ? Un grand espoir belge mis de côté en sélection

12:20
Itsme bientôt obligatoire dans les stades : la Pro League passe à la vitesse supérieure

Itsme bientôt obligatoire dans les stades : la Pro League passe à la vitesse supérieure

10:00
2
"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

11:00
Un gros projet : le président de Naples rêve plus grand depuis l'arrivée de Kevin De Bruyne

Un gros projet : le président de Naples rêve plus grand depuis l'arrivée de Kevin De Bruyne

11:30
Adriano Bertaccini revient sur son coup de sang face à Malines et envoie un message au Club de Bruges

Adriano Bertaccini revient sur son coup de sang face à Malines et envoie un message au Club de Bruges

10:30
L'un des plus grands gardiens de Manchester United encense Lammens : "Il peut suivre le chemin de Courtois"

L'un des plus grands gardiens de Manchester United encense Lammens : "Il peut suivre le chemin de Courtois"

09:30
Tension entre l'Afrique du Sud et... le Club de Bruges : Hugo Broos avoue, "J'étais un peu en colère"

Tension entre l'Afrique du Sud et... le Club de Bruges : Hugo Broos avoue, "J'étais un peu en colère"

09:00
"Je ne peux pas décrire ce que je ressens" : Carlos Forbs affole le Portugal après sa grosse performance

"Je ne peux pas décrire ce que je ressens" : Carlos Forbs affole le Portugal après sa grosse performance

08:30
Le nouveau grand talent d'Anderlecht ? "Il peut aller très loin"

Le nouveau grand talent d'Anderlecht ? "Il peut aller très loin"

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 09/11 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 09/11 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved