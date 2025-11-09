"Je suis fier de cette équipe" : la recette de Rik De Mil pour faire oublier la défaite au Standard

Rik De Mil s'est montré soulagé après la victoire contre Westerlo. L'entraîneur de Charleroi savait que l'équipe

"J'ai demandé une réaction à mes joueurs après la défaite au Standard", commence Rik De Mil en conférence de presse. "Pas parce que tout était mauvais, mais parce que c'est toujours douloureux de perdre là-bas et qu'on a donné trop facilement ces trois buts".

De fait, la semaine a été studieuse chez les Zèbres. De Mil est revenu sur ce qui ne lui avait pas plu à Sclessin. Quitte à s'entretenir personnellement avec Parfait Guiagon, dont la non-célébration de l'égalisation contre les Rouches trahissait une certaine frustration.

Collectivement aussi, il a fallu resserrer les boulons : "J'ai vu pas mal d'amélioration. Evidemment, tout n'est pas encore parfait, il y a encore beaucoup à faire. Mais je suis fier de cette équipe, de son travail à l'entraînement, de son professionnalisme. On est à notre place au classement. Qu'on gagne ou qu'on perde, il faut rester tranquille".

Un groupe qui a du répondant

Enfin, Rik De Mil a opéré deux choix forts, en plaçant Martin Delavallée et Jakob Romsaas sur le banc. Ils avaient pourtant presque tout joué cette saison. Revenus dans l'équipe, Mohamed Koné et Antoine Bernier ont par moment cherché leurs repères, mais ont fait le boulot.





"Ca fait plaisir, mais je suis réaliste : un coach fait des choix sans pouvoir prétendre qu'il sait tout le temps que ça va marcher. Je suis surtout content pour les joueurs. Il y avait un peu de pression sur Momo. Comme souvent, on ne donne pas beaucoup à l'adversaire, mais il y avait deux ou trois ballons à sortir, et il l'a bien fait", poursuit l'entraîneur des Zèbres.

Tout cela l'amène à l'analyse du match à proprement parler : "La première mi-temps était équilibrée. Westerlo est une équipe qui joue un très bon football. Chaque équipe a des problèmes contre eux. Et je trouve que notre organisation a fait qu'ils n'ont pas pu pratiquer le jeu qu'ils développent habituellement. Ce n'était pas bon avec le ballon en première mi-temps, mais on a essayé".

"En deuxième mi-temps, Westerlo a mieux commencé, on a un peu souffert mais aussi bien géré. Je savais qu'il y aurait en peu d'espace en transition, ils sont très offensifs", conclut-il. Le groupe connaissait visiblement bien son sujet, de quoi aborder la trêve dans une ambiance un peu plus légère.