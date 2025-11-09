Quand Rik De Mil lançait deux futurs grands du foot belge : "Ils ont certaines choses que d'autres n'ont pas"

Rik De Mil a retrouvé Westerlo au Mambourg, hier soir. Même si son aventure en Campine n'avait pas duré très longtemps, il en garde quelques bons souvenirs.

Après son interim au Club de Bruges, Westerlo est la première équipe qui a fait confiance à Rik De Mil comme entraîneur principal d'une équipe fanion. Il était parvenu à sauver l'équipe, mais la collaboration n'avait pas été plus loin, la fin de match très étrange contre Genk (les deux équipes, satisfaites avec le point du partage, étaient restées statiques) avait servi d'excuses pour camoufler les différents avec la direction.

Au Kuipje, l'actuel entraîneur de Charleroi a eu quelques jeunes Belges talentueux sous ses ordres. Il y a moins de deux ans, Lucas Stassin et Romeo Vermant se battaient pour une place de titulaire. Aujourd'hui, il se tirent la bourre pour une place dans le groupe des Diables Rouges.

Deux profils différents

Vermant a ainsi été appelé pour la première fois : "Ça ne me surprend pas. Romeo, je le connais depuis longtemps (ils ont travaillé ensemble chez les jeunes du Club de Bruges). C'est en grande partie grâce à lui qu'on est parvenus à se sauver avec Westerlo. Il avait vraiment fait la différence. C'est quelqu'un avec une mentalité incroyable, qui ne rechigne jamais à la tâche".

"Lucas, c'est un autre style de joueur. C'est un buteur. Il marque toujours. Partout où il passe. Mais lui aussi travaille bien. Il écoute et veut toujours s'améliorer. Seulement, il a eu la malchance d'avoir une grave blessure quand je suis arrivé", se souvient-il à notre micro.





Les deux joueurs ont fait du chemin depuis lors : "Tu vois le talent, tu vois certaines choses que d'autres joueurs n'ont pas. Je suis très heureux de les voir chacun là où ils sont aujourd'hui".