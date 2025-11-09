Quand Rik De Mil lançait deux futurs grands du foot belge : "Ils ont certaines choses que d'autres n'ont pas"

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
Quand Rik De Mil lançait deux futurs grands du foot belge : "Ils ont certaines choses que d'autres n'ont pas"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Rik De Mil a retrouvé Westerlo au Mambourg, hier soir. Même si son aventure en Campine n'avait pas duré très longtemps, il en garde quelques bons souvenirs.

Après son interim au Club de Bruges, Westerlo est la première équipe qui a fait confiance à Rik De Mil comme entraîneur principal d'une équipe fanion. Il était parvenu à sauver l'équipe, mais la collaboration n'avait pas été plus loin, la fin de match très étrange contre Genk (les deux équipes, satisfaites avec le point du partage, étaient restées statiques) avait servi d'excuses pour camoufler les différents avec la direction.

Au Kuipje, l'actuel entraîneur de Charleroi a eu quelques jeunes Belges talentueux sous ses ordres. Il y a moins de deux ans, Lucas Stassin et Romeo Vermant se battaient pour une place de titulaire. Aujourd'hui, il se tirent la bourre pour une place dans le groupe des Diables Rouges.

Deux profils différents

Vermant a ainsi été appelé pour la première fois : "Ça ne me surprend pas. Romeo, je le connais depuis longtemps (ils ont travaillé ensemble chez les jeunes du Club de Bruges). C'est en grande partie grâce à lui qu'on est parvenus à se sauver avec Westerlo. Il avait vraiment fait la différence. C'est quelqu'un avec une mentalité incroyable, qui ne rechigne jamais à la tâche".

"Lucas, c'est un autre style de joueur. C'est un buteur. Il marque toujours. Partout où il passe. Mais lui aussi travaille bien. Il écoute et veut toujours s'améliorer. Seulement, il a eu la malchance d'avoir une grave blessure quand je suis arrivé", se souvient-il à notre micro.

Les deux joueurs ont fait du chemin depuis lors : "Tu vois le talent, tu vois certaines choses que d'autres joueurs n'ont pas. Je suis très heureux de les voir chacun là où ils sont aujourd'hui".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Westerlo

Plus de news

L'Union passe près de la catastrophe - Direct commenté Live

L'Union passe près de la catastrophe - Direct commenté

20:39
Après la gifle contre OHL, La Gantoise partage face à Genk

Après la gifle contre OHL, La Gantoise partage face à Genk

20:41
"Impossible de gagner comme ça" : Vincent Euvrard analyse la nouvelle déception du Standard Interview

"Impossible de gagner comme ça" : Vincent Euvrard analyse la nouvelle déception du Standard

20:20
"Je suis fier de cette équipe" : la recette de Rik De Mil pour faire oublier la défaite au Standard Réaction

"Je suis fier de cette équipe" : la recette de Rik De Mil pour faire oublier la défaite au Standard

13:00
🎥 Charleroi aurait-il dû se retrouver à dix ? "Incroyable ! C'est arrivé juste devant moi" Réaction

🎥 Charleroi aurait-il dû se retrouver à dix ? "Incroyable ! C'est arrivé juste devant moi"

11:20
1
📷 Deux Diables made in Neerepde mais aussi un entraîneur belge : des invités remarqués au Lotto Park

📷 Deux Diables made in Neerepde mais aussi un entraîneur belge : des invités remarqués au Lotto Park

19:20
Jérémy Doku, en feu, inscrit une merveille et Manchester City écrase Liverpool

Jérémy Doku, en feu, inscrit une merveille et Manchester City écrase Liverpool

19:40
Abid coupable, Ayensa transparent : les notes du Standard après le revers à Saint-Trond Analyse

Abid coupable, Ayensa transparent : les notes du Standard après le revers à Saint-Trond

18:20
10
Puni pour ses erreurs, le Standard chute à Saint-Trond et signe la mauvaise opération

Puni pour ses erreurs, le Standard chute à Saint-Trond et signe la mauvaise opération

17:54
🎥 En brouille avec la fédération, étincelant en club : le vilain petit canard des Diabotins frappe très fort

🎥 En brouille avec la fédération, étincelant en club : le vilain petit canard des Diabotins frappe très fort

19:00
L'Olympic Charleroi quitte la lanterne rouge et met De Camargo sous pression, le RWDM battu

L'Olympic Charleroi quitte la lanterne rouge et met De Camargo sous pression, le RWDM battu

18:20
"D'abord la Coupe d'Europe et le top 3" : le nouveau CEO d'Anderlecht définit la marche à suivre

"D'abord la Coupe d'Europe et le top 3" : le nouveau CEO d'Anderlecht définit la marche à suivre

17:30
Cet Anderlecht-là mérite le top 3 : les notes des Mauves contre Bruges

Cet Anderlecht-là mérite le top 3 : les notes des Mauves contre Bruges

16:20
Le Club de Bruges retombe les pieds sur terre à Anderlecht : Hans Vanaken ne mâche pas ses mots

Le Club de Bruges retombe les pieds sur terre à Anderlecht : Hans Vanaken ne mâche pas ses mots

16:40
1
Mons rejoint par Tubize, la première d'Emilio Ferrera contre le SL 16 : le résumé de l'après-midi en D1 ACFF

Mons rejoint par Tubize, la première d'Emilio Ferrera contre le SL 16 : le résumé de l'après-midi en D1 ACFF

17:01
Pas de président tout puissant...ni d'argent qatari : les plans de Michael Verschueren pour Anderlecht

Pas de président tout puissant...ni d'argent qatari : les plans de Michael Verschueren pour Anderlecht

16:00
Supérieur à Bruges, le RSC Anderlecht prend trois points bien mérités

Supérieur à Bruges, le RSC Anderlecht prend trois points bien mérités

15:23
3
Que va changer le départ de Wouter Vandenhaute ? On fait le point

Que va changer le départ de Wouter Vandenhaute ? On fait le point

14:40
🎥 Pas de but de Mitongo ? Pas de problème : les U17 belges continuent l'aventure à la Coupe du Monde !

🎥 Pas de but de Mitongo ? Pas de problème : les U17 belges continuent l'aventure à la Coupe du Monde !

15:40
"On avait déjà donné notre parole à Aston Villa" : Amadou Onana aurait pu rejoindre un géant d'Angleterre

"On avait déjà donné notre parole à Aston Villa" : Amadou Onana aurait pu rejoindre un géant d'Angleterre

15:00
"Le problème avec Pocognoli,..." : les raisons du malaise de l'AS Monaco

"Le problème avec Pocognoli,..." : les raisons du malaise de l'AS Monaco

14:20
Charleroi retrouve le chemin de la victoire et son buteur : "Je l'ai un peu volé, mais..."

Charleroi retrouve le chemin de la victoire et son buteur : "Je l'ai un peu volé, mais..."

23:00
🎥 Même au Standard, on ne l'avait pas vu ainsi : Carl Hoefkens voit rouge et part en croisade à l'interview

🎥 Même au Standard, on ne l'avait pas vu ainsi : Carl Hoefkens voit rouge et part en croisade à l'interview

14:00
Introuvable à Yaoundé : la dernière polémique à dormir debout autour de Marc Brys au Cameroun

Introuvable à Yaoundé : la dernière polémique à dormir debout autour de Marc Brys au Cameroun

13:30
Réunion sans Besnik Hasi : les joueurs d'Anderlecht mettent les points sur les i

Réunion sans Besnik Hasi : les joueurs d'Anderlecht mettent les points sur les i

12:30
Pflücke et Titraoui ont emmené l'équipe avec eux : les notes de Charleroi contre Westerlo

Pflücke et Titraoui ont emmené l'équipe avec eux : les notes de Charleroi contre Westerlo

21:40
1
Nouvelle désillusion pour Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco

Nouvelle désillusion pour Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco

12:00
Anderlecht doit faire passer un message : battre Bruges serait le meilleur moyen

Anderlecht doit faire passer un message : battre Bruges serait le meilleur moyen

10:40
Le retour des sourires : d'abord lent à l'allumage, Charleroi se remet du choc wallon

Le retour des sourires : d'abord lent à l'allumage, Charleroi se remet du choc wallon

08/11
De titualire à fantôme : la lente disparition d'un Diable Rouge

De titualire à fantôme : la lente disparition d'un Diable Rouge

11:40
La nouvelle sensation du Standard avait tapé dans l'œil de Vincent Kompany

La nouvelle sensation du Standard avait tapé dans l'œil de Vincent Kompany

11:00
C'est fini : Wouter Vandenhaute quitte définitivement Anderlecht

C'est fini : Wouter Vandenhaute quitte définitivement Anderlecht

10:12
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/11: Tresoldi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/11: Tresoldi

09:00
🎥 Splendide : Leandro Trossard allume la lucarne, mais Arsenal s'écroule à la fin

🎥 Splendide : Leandro Trossard allume la lucarne, mais Arsenal s'écroule à la fin

10:00
La pépite du Club de Bruges affole la Serie A et la Bundesliga

La pépite du Club de Bruges affole la Serie A et la Bundesliga

09:00
Le Bayern Munich freiné : Manuel Neuer dit tout haut ce que Vincent Kompany pensait tout bas

Le Bayern Munich freiné : Manuel Neuer dit tout haut ce que Vincent Kompany pensait tout bas

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 0-0 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved