Pflücke et Titraoui ont emmené l'équipe avec eux : les notes de Charleroi contre Westerlo

Charleroi est monté en puissance au fil du match contre Westerlo. Cela se reflète dans la cotation des joueurs, qui aurait été très quelconque à la demi-heure.

Kone (6) : de retour dans les buts en championnat pour la première fois depuis le mois de février. Quelques interventions hésitantes en début de match, plus assuré dans ses sorties au fil de la rencontre.

Van den Kerkhof (7) : avait des consignes assez défensives en première mi-temps pour ne pas laisser d'espaces à Alcocer, qui a été bien pris. Plus offensif après la pause, et cela s'est senti, avec plusieurs montées qui auraient pu faire mouche, dont une frappe sur le poteau.

Ousou (7) : un match dans le match assez nerveux avec Ferri, riche de plusieurs accrochages et de quelques beaux duels de la tête. Prestation très sereine pour mener la défense carolo.

Keita (6,5) : quelques anticipations assez osées mais aucune erreur n'ayant véritablement prêté à conséquence, match assez appliqué de sa part.





Nzita (7) : pas loin du changement sur blessure en première mi-temps après une série de contacts douloureux. A finalement mordu sur sa chique pour se remettre progressivement et offrir quelques débordements intéressants.

Camara (6) : très mordant au milieu de terrain, quelques sorties de balles remarquées, mais aussi quelques pertes de balle qui auraient pu coûter cher.

Titraoui (8): en contrôleur appliqué devant sa défense, beaucoup de course pour donner l'orientation au jeu. Auteur de la première frappe carolo et de l'ouverture du score d'une splendide frappe du gauche. A gentiment contrôlé le rythme du match, qui menacait de s'emballer en début de deuxième mi-temps.

Guiagon (6,5): au Standard, sa mauvaise humeur au moment de célébrer son but trahissait ses mauvaises sensations. Aujourd'hui, il lui a encore fallu une bonne mi-temps pour se mettre à (son) niveau. Beaucoup plus en confiance après la pause.

Bernier (5,5) : de retour dans le onze à la place de Romsaas, il n'a pas encore eu l'impact sur le jeu d'avant son séjour sur le banc. Un verdict qui aurait toutefois pu être bien différent si le hors-jeu ne l'avait pas privé d'un rôle majeur dans le but (annulé) de Pflücke en première mi-temps ou encore d'un penalty qu'il pensait avoir obtenu quelques minutes plus tard.

Pflücke (7,5): un but annulé pour hors-jeu, une remise à l'arrachée sur l'ouverture du score et une promenade de santé pour offrir le 2-0 à Scheidler sur plateau. Un match typique de l'ancien de Malines, capable de disparaîte d'une rencontre mais d'y revenir par la grande porte au moment de se montrer précis dans le dernier geste. Au point de faire revenir le prénom Patrick à la mode dans le Pays Noir ? Réponse dans quelques mois au Grand Hôpital de Charleroi.

Scheidler (6): match longtemps frustré pour l'attaquant français, grimaçant sur les incompréhensions avec ses compères offensifs ou les mouvements mal amenés. Mais un but qui pourrait faire énormément de bien, il restait sur six matchs de championnat sans marquer.