Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
🎥 Charleroi aurait-il dû se retrouver à dix ? "Incroyable ! C'est arrivé juste devant moi"
Photo: © photonews

Westerlo est reparti du Pays Noir avec une défaite dans les valises. Issame Charaï reconnait que ses joueurs ont commis des erreurs dans les deux rectangles, mais il s'interroge aussi sur la non-exclusion de Parfait Guiagon.

Le bilan de Westerlo est d'une victoire sur les sept derniers matchs. Pourtant, les Campinois contenaient bien Charleroi en première mi-temps : "Juste avant la pause Charleroi a marqué sur sa seule vraie occasion. Ils étaient dangereux en transition, mais notre défense a été solide, en jouant bien le hors-jeu. On a mieux entamé la seconde période, avec beaucoup de pression et d'intensité. Nacho Ferri et Griffin Yow se sont procuré des occasions. On aurait dû être plus tranchants devant le but", explique Issame Charaï en conférence de presse.

"Il ne faut pas tout jeter et nous appuyer sur les points positifs", poursuit-il. "Nous devons progresser dans notre organisation sur le terrain et faire les bons choix. Nous y travaillons chaque semaine. Jouer en bloc, de manière compacte. Sur le deuxième but, la défense a été trop laxiste, même si Bryan Reynolds est droitier et évolue à gauche. Il a laissé Patrick Pflücke le dépasser trop facilement".

Mais c'est aussi une question de confiance : "J'ai remarqué que certains joueurs qui faisaient la différence en début de saison sont moins en forme maintenant. C'est le football, n'est-ce pas ? Notre début de deuxième mi-temps me fait tout de même dire qu'on est sur la bonne voie".

Parfait Guiagon devait-il être exclu ?

L'entraîneur de Westerlo est aussi revenu sur ce qui constituait selon lui une erreur flagrante d'arbitrage. Avec un carton jaune, Parfait Guiagon s'en est bien sorti pour sa semelle par derrière sur Arthir Piedfort. Charaï ne comprend pas pourquoi l'Ivoirien n'a pas été exclu.

"C'est incroyable ! C'est arrivé juste devant moi. Que l'arbitre ne lui donne qu'une carte jaune en direct, c'est une chose. Mais pourquoi le VAR n'est-il pas intervenu ? Ils auraient pu revoir les images et l'intensité du geste", s'étonne-t-il.

