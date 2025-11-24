🎥 Retour à la case départ pour Genk : "Ne pas marquer, ce n'est pas toujours le fruit du hasard"

C'est le retour à la case départ pour le Racing Genk. Un verdict sévère, car l'équipe de Thorsten Fink a fait preuve d'un engagement et d'une détermination considérables. Le problème, c'est que dans la zone de vérité, ça coince toujours.

Genk a déjà connu plusieurs moments cette saison où l’équipe semblait enfin lancer sa dynamique, pour ensuite commettre un nouveau faux pas. C’est encore le cas avec la défaite à domicile contre Malines, un véritable coup dur pour les Limbourgeois. À mi-parcours, Genk reste en dehors du top six.

Thorsten Fink veut néanmoins rester positif, estimant que son équipe n’a pas mal joué. Avec seulement trois buts inscrits lors des quatre dernières journées, la production offensive reste toutefois insuffisante. "La solution, c’est de marquer. Pour être plus précis : les occasions manquées ne sont pas toujours le fruit du hasard. Cela dépend parfois du système ou de la manière dont nous créons nos occasions", reconnaît le technicien.

"Il y a des périodes où les buts semblent tomber tout seuls, où un joueur n’a qu’à toucher le ballon pour qu’il entre. Je comprends que ce soit actuellement plus difficile de trouver le chemin des filets", ajoute Fink.

La pression pèse-t-elle sur Genk ?

Ce n’est pas la première fois cette saison que Genk déçoit à domicile. Thorsten Fink explique qu’il y a toujours une raison derrière cela : "La saison dernière, nos jeunes jouaient très bien et nous misions sur le plaisir. Cette saison, la pression est présente et il est difficile de la gérer. Parfois, on veut trop marquer. L’an dernier, nous scorions facilement, cette saison non."

Le coach souligne également l'efficacité de l'adversaire : "Le 0-1 est survenu après la seule véritable occasion que nous avons concédée avant la pause. Il n'y a pas de manque de qualité. Encore une fois : la saison n'est pas terminée."