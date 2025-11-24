Deux Belges de Pro League entament leur formation d'entraîneur : "Je veux devenir T1"

Hendrik Van Crombrugge restera dans le monde du football après sa carrière de joueur. Le gardien du Racing Genk souhaite devenir entraîneur, tout comme son capitaine du Limbourg, Bryan Heynen.

Plusieurs joueurs professionnels se reconvertissent en entraîneur après leur carrière. Cela devrait être le cas de Hendrik Van Crombrugge, qui a indiqué qu’il suivra, dès janvier, une formation pour obtenir son diplôme UEFA B. "Si je ne me trompe pas, je la suivrai avec Bryan Heynen", explique-t-il dans les colonnes du Belang van Limburg. Les cours auront lieu chaque lundi soir, précise-t-il.

Il souligne qu’il ne s’agit que de la première étape d’un parcours plus large. "Je veux directement poursuivre avec le diplôme UEFA A", poursuit-il, désireux donc de devenir coach au plus haut niveau du football belge.

Si certains joueurs décident de sortir du football après leur carrière professionnelle, ce ne sera donc pas le cas de Hendrik Van Crombrugge, qui se prépare un avenir dans le monde du ballon rond.

Hendrik Van Crombrugge veut devenir entraîneur principal

Le portier du Racing Genk indique clairement que ses ambitions vont au-delà du rôle d’entraîneur des gardiens. "C’est vrai, j’aime avoir des responsabilités et du pouvoir de décision. C’est aussi le cas quand on entraîne les gardiens, mais de manière plus limitée." Il estime qu’il se verrait mieux dans une fonction plus large.

Lire aussi… 🎥 Retour à la case départ pour Genk : "Ne pas marquer, ce n'est pas toujours le fruit du hasard"›Il se décrit comme quelqu’un qui accorde beaucoup d’importance à l’accompagnement humain. "Je me considère comme un people manager, et je pense que je serais davantage dans mon élément comme entraîneur principal", conclut-il. Il ne veut donc pas seulement transmettre des aspects techniques, mais aussi assumer une responsabilité plus globale au sein d’un groupe.