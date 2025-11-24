🎥 "Du jamais vu" : Fred Vanderbiest prend sa revanche et ne se prive pas de taquiner les médias

Photo: © photonews

C'est savoureux quand on parvient à briller alors que les attentes étaient relativement modestes. Fred Vanderbiest et Malines en sont le parfait exemple. L'entraîneur malinois ne manque d'ailleurs pas de rappeler, avec un certain plaisir, les pronostics établis avant le début de la saison.

Fred Vanderbiest reconnaît que la physionomie du match aurait été tout autre si Genk avait inscrit un but rapide. Il avait par ailleurs clairement choisi de miser sur les transitions, une approche qui a porté ses fruits et qui offre à Malines sa première victoire sur la pelouse de Genk en seize ans.

Après la rencontre, il a souligné que son équipe avait été annoncée par les médias, avant le début de la saison, dans la colonne de droite du classement. "Avant la saison, tout le monde nous voyait autour de la douzième ou treizième place. Aujourd’hui, on nous demande ce que cela nous ferait de sortir du top 6. Nous savons très bien que nous n’avons pas la meilleure équipe, mais nous compensons par l’engagement, l’état d’esprit et l’organisation."

Quant à savoir si lui et Malines ont le sentiment de prendre leur revanche, Fred Vanderbiest balaie la question. "Cela ne m’intéresse pas", répond-il. "Il y a eu beaucoup de mouvements dans l’effectif. Des titulaires ont progressé. Il faut aussi intégrer d’autres joueurs, plus jeunes. C’est ce que nous faisons. Pour moi, il importe peu la place que le monde extérieur nous attribuera en fin de saison."

Un choix tactique déterminant

Avec l’entrée de Salifou, Vanderbiest a contraint Genk, dans une seconde période pourtant délicate pour Malines, à tenter davantage de loin. "Ce changement avait surtout pour but de réduire les espaces dont Genk profitait un peu trop. Avec Mathis Servais, nous pouvions exercer plus de pression sur la position de numéro six qu’avec Myron van Brederode. Cela nous permettait aussi de resserrer plus vite et de conserver davantage le ballon. En plus, Genk devait jouer plus rapidement en jeu long."

Lire aussi… Un unique buteur quasi inédit et un grand gardien : Malines signe le gros coup et s'impose à GenkÀ mi-parcours de la phase classique, le KaVé se situe là où il se trouve depuis le début du championnat : dans le top 6. Une belle performance. "Le top 6, c’est appréciable, mais ce n’était pas notre objectif en début de saison. J’ai toujours dit : nous voulons nous mettre à l’abri le plus vite possible et rendre la vie difficile aux grandes équipes à domicile. La série que nous réalisons actuellement à l’extérieur est du jamais vu pour le Malines ces dernières années." Malines est en effet la deuxième meilleure équipe du championnat en déplacement, avec un bilan de 14/24.

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 1-2 STVV STVV
