🎥 "Du jamais vu" : Fred Vanderbiest prend sa revanche et ne se prive pas de taquiner les médias

C'est savoureux quand on parvient à briller alors que les attentes étaient relativement modestes. Fred Vanderbiest et Malines en sont le parfait exemple. L'entraîneur malinois ne manque d'ailleurs pas de rappeler, avec un certain plaisir, les pronostics établis avant le début de la saison.

Fred Vanderbiest reconnaît que la physionomie du match aurait été tout autre si Genk avait inscrit un but rapide. Il avait par ailleurs clairement choisi de miser sur les transitions, une approche qui a porté ses fruits et qui offre à Malines sa première victoire sur la pelouse de Genk en seize ans.

Après la rencontre, il a souligné que son équipe avait été annoncée par les médias, avant le début de la saison, dans la colonne de droite du classement. "Avant la saison, tout le monde nous voyait autour de la douzième ou treizième place. Aujourd’hui, on nous demande ce que cela nous ferait de sortir du top 6. Nous savons très bien que nous n’avons pas la meilleure équipe, mais nous compensons par l’engagement, l’état d’esprit et l’organisation."

Quant à savoir si lui et Malines ont le sentiment de prendre leur revanche, Fred Vanderbiest balaie la question. "Cela ne m’intéresse pas", répond-il. "Il y a eu beaucoup de mouvements dans l’effectif. Des titulaires ont progressé. Il faut aussi intégrer d’autres joueurs, plus jeunes. C’est ce que nous faisons. Pour moi, il importe peu la place que le monde extérieur nous attribuera en fin de saison."

Un choix tactique déterminant

Avec l’entrée de Salifou, Vanderbiest a contraint Genk, dans une seconde période pourtant délicate pour Malines, à tenter davantage de loin. "Ce changement avait surtout pour but de réduire les espaces dont Genk profitait un peu trop. Avec Mathis Servais, nous pouvions exercer plus de pression sur la position de numéro six qu’avec Myron van Brederode. Cela nous permettait aussi de resserrer plus vite et de conserver davantage le ballon. En plus, Genk devait jouer plus rapidement en jeu long."

