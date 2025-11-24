Genk commence à se faire peur dans la course au top 6 : "En interne, tout le monde sait que ce n'est pas bon"

Genk commence à se faire peur dans la course au top 6 : "En interne, tout le monde sait que ce n'est pas bon"
Photo: © photonews

Comment les cadres de Genk vivent-ils cette nouvelle déception en championnat ? Après la défaite contre Malines, Hendrik Van Crombrugge, Patrik Hrosovsky et Jarne Steuckers se sont exprimés.

Après quinze journées de championnat, le bilan de Genk est de 20 points sur 45. "Mathématiquement, c’est insuffisant, ce n’est pas bon", reconnaît Hendrik Van Crombrugge. "Nous n’en sommes absolument pas satisfaits. L’élément positif, c’est notre parcours en Europe et notre avancée en Coupe. La Jupiler Pro League est très équilibrée, mais avant le début de la saison, nous n’aurions pas signé pour un 20 sur 45. Nous savons aussi en interne que ce n’est clairement pas suffisant."

On a évoqué une prestation correcte contre Malines, mais la déception est-elle vraiment importante ? "Tout le monde attend que je fasse des déclarations chocs après chaque match, comme après celui à Westerlo", sourit Van Crombrugge. "À chaque but encaissé, on peut trouver quelque chose à redire. Il ne faut pas tirer sur Matte Smets ou sur qui que ce soit. Nous avons eu suffisamment d’occasions pour rectifier nos erreurs."

Genk manque d'efficacité, Jarne Steuckers frustré

Patrik Hrosovsky a également pointé la finition des attaquants : elle laissait à désirer. "Il y avait la volonté, mais pas l’efficacité. Pour moi, le problème vient surtout de notre manque de précision, pas de la performance du gardien adverse. Si nous avions réussi à marquer, le match aurait été différent. Ils n’ont presque rien créé, à part quelques contres en fin de rencontre."

Pendant ce temps, Malines a pris les trois points et Genk reste en dehors du top six. "Pour moi, ce n’est pas une barrière mentale. Une victoire peut nous propulser dans le top six, mais si nous perdons le match suivant, nous en sortons à nouveau. Cette saison, beaucoup d’équipes se valent. Ce n’est donc pas une question de mentalité, mais j’espère que nous atteindrons le top six au bon moment."

Lire aussi… Deux Belges de Pro League entament leur formation d'entraîneur : "Je veux devenir T1"Les occasions doivent se concrétiser plus souvent et plus tôt dans le match. "Nous devons mieux faire", admet aussi Jarne Steuckers. "Si tu marques rapidement, le match devient plus facile. Je me crée mes occasions et avec un peu de chance, j’aurais aussi marqué. C’est frustrant que ça ne se soit pas produit."

