Cette fois, Hubert n'a pas réussi à secouer Promise David : le Canadien est bien dans le creux

Photo: © photonews

David Hubert a beau avoir pris un carton jaune durant la rencontre, après coup, il était calmé et n'a surtout pas épargné son équipe. Promise David, notamment, a été logiquement pointé du doigt.

La prestation collective de l'Union Saint-Gilloise dimanche laissait à désirer. Un manque terrible de rythme, d'intensité mais aussi de créativité - pas d'idées, tout simplement : l'équipe qui a paru si sereine à Istanbul était méconnaissable. "Tout était en-dessous de mes attentes", reconnaissait d'ailleurs aisément David Hubert. 

Cela implique que certains joueurs aient été en-dessous de leur niveau habituel : on pense à Adem Zorgane, rayonnant en Ligue des Champions mais absent dimanche. L'Algérien a toujours eu une petite tendance à choisir ses matchs, mais passer au travers d'un derby de Bruxelles paraît peu acceptable.

Un "problème" David à l'Union ? 

Hubert estimait tout de même qu'au vu de la seconde période, "bien meilleure", l'USG méritait un point, mais ses mots étaient clairs : dimanche, il manquait "tout ce qui représente l'Union habituellement". Et un symbole de ce manquement, déjà passé proche de l'échec total en Turquie, c'est bien Promise David. Son but contre le Galatasaray était donc bien l'arbre qui cachait la forêt.

Le Canadien avait été mis sous pression par son coach mardi : "Tu as cinq minutes pour marquer", lui avait lancé David Hubert, mécontent de son match. Bingo. Et dans la foulée, cette belle promesse : David assurait que son passage à vide, "c'était du passé".  Résultat : probablement son plus mauvais match unioniste ce dimanche. 

Lire aussi… L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre Anderlecht ? Le département arbitral se positionne"Il sait d'où il vient. Rappelons qu'en début de saison dernière, Promise était inexistant", souligne David Hubert à ce sujet. "Promise est dans un processus, c'est le défi. Il a des qualités exceptionnelles. Nous hésitons souvent entre deux options : le faire débuter ou monter au jeu". On est prêt à parier qu'à court terme, David devra se contenter de la seconde option. 

Anderlecht
Union SG

