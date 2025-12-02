L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre Anderlecht ? Le département arbitral se positionne

Kamiel Van de Perre s'est rendu coupable d'un pied très haut levé sur Mihajlo Cvetković dans le derby bruxellois. Jonathan Lardot s'est exprimé sur cette phase.

Pour un derby, le match entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise s'est avéré relativement correct. Deux phases de jeu ont toutefois suscité le débat dans les travées du Lotto Park. Outre le penalty réclamé par Ilay Camara, le département arbitral a aussi dû se positionner sur le jeu dangereux de Kamiel Van de Perre.

Le jeune milieu de terrain de l'Union a légèrement touché Mihajlo Cvetković avec son pied, levé trop haut. La dangerosité du geste aurait-elle dû lui valoir l'exclusion ? Jonathan Lardot est revenu sur le sujet au micro de DAZN.

"La phase en direct était assez impressionnante. Mais quand on regarde en détail, on voit que le joueur de l'Union veut jouer le ballon, même si ce n'est pas un argument pour la décision finale. Mais l'intensité n'est pas non plus extrême. Et on voit surtout que le contact est avec l'extérieur du pied", estime-t-il.

Un cas assez limite

Il soutient donc la décision de l'arbitre de terrain : "Tous ces éléments pris ensemble font que la carte jaune est correcte. Par contre, je peux comprendre qu'on parle d'intégrité physique qui aurait pu être éventuellement mise en danger. L'objectif n'est pas de dire que si on ne met pas le pied en plein dans la figure, il n'y a pas carte rouge. Mais si le contact se fait avec l'extérieur du pied, on comprend le carton jaune".

Lire aussi… Anderlecht aurait-il dû hériter d'un penalty contre l'Union ? La réponse de Jonathan Lardot est très claireIl n'emêche, Kamiel Van de Perre n'est pas passé loin de rentrer précipitamment au vestiaire : "Si l'arbitre avait donné un carton rouge, le VAR ne l'aurait pas non plus appelé pour changer ça en carte jaune. C'est une situation limite, mais on comprend la carte jaune", conclut Jonathan Lardot.

