Anderlecht aurait-il dû hériter d'un penalty contre l'Union ? La réponse de Jonathan Lardot est très claire

Anderlecht est en forme et l'a encore prouvé ce weekend en battant l'Union. Mais cela n'a pas éloigné les débats arbitraux pour autant.

Quand Ilay Camara s'est effondré dans le rectangle unioniste, tout le Lotto Park s'est levé comme un seul homme pour réclamer un penalty. A vitesse réelle, la faute d'Ousseynou Niang parassait indiscutable, elle s'est avérée plus légère en revoyant les images.

🫵 | Ilay Camara tombe dans la surface mais l’arbitre ne bronche pas. ❌🤷‍♂️ #ANDUSG pic.twitter.com/ss2CBYzyM0 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 30, 2025

Il n'empêche : à une telle vitesse, il en faut parfois peut pour déstabiliser un adversaire. Dans les tribunes, certains estimaient également que Yasin Özcan avait été sanctionné pour moins que ça avec les RSCA Futures, la veille du derby.

🟥 | Yasin Özcan moet het veld verlaten voor deze overtreding in het strafschopgebied. 😬📦 #LIEAND pic.twitter.com/MLzhOayBuS — DAZN België (@DAZN_BENL) November 29, 2025

Ilay Camara en a-t-il trop rajouté ?

Lire aussi… Lukaku ? Boussoufa ? Suarez ? Non : voici le meilleur joueur qu'a entraîné Ariel Jacobs à Anderlecht ›Dans son traditionnel rendez-vous du lundi, le patron des arbitres belges, Jonathan Lardot, est revenu sur le contact entre Niang et Camara. Il estime au mircro de DAZN que ne pas siffler penalty est un verdict cohérent.

"Je considère que l'arbitre a pris la bonne décision. Le défenseur reste dans sa ligne de course, il n'y a pas de mouvement du corps. Certes, il met un peu son bras sur l'épaule de son adversaire. Mais on considère que ce n'est pas suffisant pour créer un impact qui le ferait tomber", estime l'ancien arbitre.

"Pour nous, c'est trop léger pour siffler penalty, surtout quand on voit qu'il n'y a pas de mouvement supplémentaire du défenseur", conclut Jonathan Lardot. Malgré les protestations d'Ilay Camara, Nathan Verboomen était donc dans le bon.