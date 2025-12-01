Anderlecht aurait-il dû hériter d'un penalty contre l'Union ? La réponse de Jonathan Lardot est très claire

Photo: © photonews

Anderlecht est en forme et l'a encore prouvé ce weekend en battant l'Union. Mais cela n'a pas éloigné les débats arbitraux pour autant.

Quand Ilay Camara s'est effondré dans le rectangle unioniste, tout le Lotto Park s'est levé comme un seul homme pour réclamer un penalty. A vitesse réelle, la faute d'Ousseynou Niang parassait indiscutable, elle s'est avérée plus légère en revoyant les images.

Il n'empêche : à une telle vitesse, il en faut parfois peut pour déstabiliser un adversaire. Dans les tribunes, certains estimaient également que Yasin Özcan avait été sanctionné pour moins que ça avec les RSCA Futures, la veille du derby.

Ilay Camara en a-t-il trop rajouté ?

Lire aussi… Lukaku ? Boussoufa ? Suarez ? Non : voici le meilleur joueur qu'a entraîné Ariel Jacobs à Anderlecht Dans son traditionnel rendez-vous du lundi, le patron des arbitres belges, Jonathan Lardot, est revenu sur le contact entre Niang et Camara. Il estime au mircro de DAZN que ne pas siffler penalty est un verdict cohérent.

"Je considère que l'arbitre a pris la bonne décision. Le défenseur reste dans sa ligne de course, il n'y a pas de mouvement du corps. Certes, il met un peu son bras sur l'épaule de son adversaire. Mais on considère que ce n'est pas suffisant pour créer un impact qui le ferait tomber", estime l'ancien arbitre.

"Pour nous, c'est trop léger pour siffler penalty, surtout quand on voit qu'il n'y a pas de mouvement supplémentaire du défenseur", conclut Jonathan Lardot. Malgré les protestations d'Ilay Camara, Nathan Verboomen était donc dans le bon.

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
