Hué par son ancien public, Anouar Aït El Hadj n'a "pas d'excuses" pour le match de l'Union

Anouar Ait El Hadj a vécu une sale soirée au Lotto Park. Systématiquement hué lorsqu'il touchait le ballon, le milieu de l'Union ne cherchait pas d'excuses à la mauvaise prestation collective de son équipe.

Si vous lâchiez votre écran des yeux depuis votre canapé, c'était facile de deviner quand Anouar Ait El Hadj avait le ballon : dès que l'ancien de Neerpede était trouvé par un coéquipier, le Lotto Park grondait. Un accueil à la hauteur des espoirs placés à l'époque en lui, jusqu'à son départ pour Genk puis pour le grand rival unioniste.

On le sait, la rivalité entre les deux clubs de Bruxelles, amicale au moment de leur remontée, s'est tendue au fur et à mesure que l'USG prenait l'ascendant sur son voisin. Louis Patris, monté au jeu, a lui aussi été sifflé, dans une moindre mesure étant donné qu'il n'a pas été formé au RSCA.

Manque d'intensité à l'Union

Le sujet n'a cependant pas été évoqué par Anouar Ait El Hajd après la rencontre : le médian se contentait d'analyser avec recul la prestation décevante de son équipe. "On a manqué d'intensité, alors que dans ce genre de match, il faut en mettre dès le coup d'envoi", regrettait-il en zone mixte.

"On s'est un peu réveillé en seconde période, c'était déjà un peu mieux, mais il faut savoir marquer dans ce genre de match et aujourd'hui, ça ne l'a pas fait. Mais Anderlecht a bien défendu", pointe l'ancien Mauve & Blanc.

"Non, c'est à nous d'être prêt pour ce genre de match, c'est un derby, ça se gagne. On voulait rendre fiers les supporters. Félicitations à Anderlecht", a-t-il conclu. "Le championnat est encore long, mais aujourd'hui, on est évidemment très frustrés. Demain est un autre jour, la Coupe arrivera vite".

Certains ont souligné qu'à l'instar du Club de Bruges, battu au Lotto Park quelques semaines plus tôt, la RUSG avait laissé beaucoup d'énergie dans sa rencontre européenne - qui plus est en déplacement au Galatasaray. Certainement pas une excuse, selon Anouar Ait El Hadj.

"Non, c'est à nous d'être prêt pour ce genre de match, c'est un derby, ça se gagne. On voulait rendre fiers les supporters. Félicitations à Anderlecht", a-t-il conclu. "Le championnat est encore long, mais aujourd'hui, on est évidemment très frustrés. Demain est un autre jour, la Coupe arrivera vite".