Lukaku ? Boussoufa ? Suarez ? Non : voici le meilleur joueur qu'a entraîné Ariel Jacobs à Anderlecht

Dans un long entretien accordé à LN24, Ariel Jacobs est revenu sur son époque anderlechtoise. L'ancien entraîneur des Mauves a dévoilé l'identité du meilleur joueur qu'il ait eu sous ses ordres.

De 2007 à 2012, Ariel Jacobs a emmené le RSC Anderlecht vers deux titres de champion de Belgique et lancé de nombreux joueurs aujourd'hui considéré comme des légendes du club. C'est notamment sous sa houlette que Romelu Lukaku a fait ses grands débuts

Pourtant, ce n'est pas le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges que Jacobs pointe comme le joueur le plus talentueux avec lequel il a travaillé. Ce n'est pas non plus Mbark Boussoufa, deux fois Soulier d'Or belge (2006, 2010), ni Matias Suarez ou encore Ahmed Hassan.

Il s'agit en effet de Lucas Biglia : "Les critiques à son égard, ça m'a fait mal. Il était complet, mais tout le monde estimait qu'il devait être un n°10... alors qu'il avait tout, sauf les qualités pour être un n°10", commence Jacobs dans En Off sur LN24.

Lucas Biglia, presque trop professionnel 

Lire aussi… De la concurrence... ou un remplaçant pour Colin Coosemans ? Anderlecht aurait un gardien dans le viseur "Son efficacité au niveau buts n'était pas importante, mais c'était un leader par l'exemple dans le vestiaire, un leader silencieux, que tout le monde écoutait", continue l'ancien entraîneur des Mauves. "Son professionnalisme me mettait par moments en difficulté".

Ariel Jacobs s'explique sur ce dernier point : "Vous rentrez dans le vestiaire et Lucas Biglia, à la limite, ne sait plus s'asseoir tellement il a mal. Il pouvait y avoir un match européen en semaine, il faut en tenir compte, j'en parle avec le staff médical... mais Lucas ne voulait pas sortir". L'actuel entraîneur adjoint du RSCA "connaissait parfaitement son corps", reconnaît cependant Jacobs. 

"C'était une personne qu'on entendait rarement dans le vestiaire mais quand il disait quelque chose, tout le monde était à l'écoute", conclut-il. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

