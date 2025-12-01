Anderlecht, candidat au titre ? Philippe Albert n'a aucun doute à ce sujet

Le RSC Anderlecht est venu à bout de l'Union Saint-Gilloise et se replace désormais à un point seulement du Club de Bruges. Une sacrée performance en ce mois de novembre.

Un 12/12 et des victoires face aux deux premiers : le mois de novembre a été tout bonnement parfait pour le Sporting d'Anderlecht. Désormais à un point de Bruges et cinq de l'Union, les Mauves se repositionnent comme un candidat crédible au titre.

Sans briller pour autant, souligne toutefois l'ancien de la maison, Philippe Albert, dans les colonnes de Sudpresse : "J'ai été satisfait de leur organisation, de leur mentalité et même de quelques moments de jeu intéressants", analyse-t-il.

Anderlecht clair candidat au titre

"Après la pause, le Sporting a eu un peu plus de difficultés, mais il n'a jamais abandonné. Anderlecht a également gardé sa cage inviolée. Ils ont parfaitement profité de la défaite de Bruges et ont pris trois points sur l'Union".

La défaite du Club de Bruges contre l'Antwerp permet en effet à Anderlecht de revenir dans la roue des Gazelles, tandis que l'avance de l'USG paraît moins énorme désormais, surtout en prenant compte de la future division des points par deux.

Si vous êtes à cette position au classement, vous êtes inévitablement un candidat au titre", estime Philippe Albert à ce sujet. "Même si ils n'en parleront probablement pas dans les couloirs de Neerpede". Besnik Hasi a en effet préféré éluder le sujet dans sa conférence de presse d'après-match.